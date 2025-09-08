szeptember 8., hétfő

Vészterhes napok

7 órája

Tragédiák hete: balesetek, tűz és sérülések a megyében!

Szeptember első hete különösen megterhelő volt a Fejér vármegyei hatóságoknak és mentőegységeknek: több súlyos közúti baleset és tűz is történt.

Duol.hu

Szeptember 1-jén délután a 62-es főúton, Szabadegyháza közelében kezdődött a súlyos balesetek sora: egy kukásautó ütközött egy borszállító kamionnal, amelynek hátsó kerekei leszakadtak. A műszaki mentéshez darura is szükség volt, a balesetben egy ember súlyosan megsérült. Másnap az M7-es autópályán Polgárdinál egy faárut szállító kamion gyulladt ki. A lángok a vezetőfülkére és a rakományra is átterjedtek, a tűzoltók tíz órán át küzdöttek a lángokkal. A sofőrt kórházba vitték – írta társlapunk a feol.hu.

balesetek
Szeptember elején egymást érték a balesetek, a mentőknek és tűzoltóknak rengeteg dolguk akadt.
Forrás: Katasztrófavédelem

Balesetek sora Fejér vármegyében

​Sajnos nemcsak a közutakon történtek tűzesetek. Rácalmáson egy hétvégi ház és melléképületei égtek le, a tűzben egy kutya és tíz galamb pusztult el. A lakó szerencsére sértetlenül kimenekült.
Az M6-os ráckeresztúri szakaszán egy kisteherautó átszakította a szalagkorlátot és felüljárónak csapódott. Az anyagi kár jelentős, egy 40 év körüli férfi pedig könnyebben megsérült. Székesfehérvár térségében több baleset is történt: Szerdán reggel a 62-es főúton három autó ütközött, pénteken a 7-es főúton pedig két kocsi karambolozott, utóbbi esetben egy 50 év körüli nőt a tűzoltók szabadítottak ki, ő is könnyebb sérüléseket szenvedett.
Majd a hétvége sem telt békésen: Velencén és a Veszprém határán két motoros szenvedett súlyos balesetet, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Teljes cikk itt olvasható.

