Tragédiák hete: balesetek, tűz és sérülések a megyében!
Szeptember első hete különösen megterhelő volt a Fejér vármegyei hatóságoknak és mentőegységeknek: több súlyos közúti baleset és tűz is történt.
Szeptember 1-jén délután a 62-es főúton, Szabadegyháza közelében kezdődött a súlyos balesetek sora: egy kukásautó ütközött egy borszállító kamionnal, amelynek hátsó kerekei leszakadtak. A műszaki mentéshez darura is szükség volt, a balesetben egy ember súlyosan megsérült. Másnap az M7-es autópályán Polgárdinál egy faárut szállító kamion gyulladt ki. A lángok a vezetőfülkére és a rakományra is átterjedtek, a tűzoltók tíz órán át küzdöttek a lángokkal. A sofőrt kórházba vitték – írta társlapunk a feol.hu.
Balesetek sora Fejér vármegyében
Sajnos nemcsak a közutakon történtek tűzesetek. Rácalmáson egy hétvégi ház és melléképületei égtek le, a tűzben egy kutya és tíz galamb pusztult el. A lakó szerencsére sértetlenül kimenekült.
Az M6-os ráckeresztúri szakaszán egy kisteherautó átszakította a szalagkorlátot és felüljárónak csapódott. Az anyagi kár jelentős, egy 40 év körüli férfi pedig könnyebben megsérült. Székesfehérvár térségében több baleset is történt: Szerdán reggel a 62-es főúton három autó ütközött, pénteken a 7-es főúton pedig két kocsi karambolozott, utóbbi esetben egy 50 év körüli nőt a tűzoltók szabadítottak ki, ő is könnyebb sérüléseket szenvedett.
Majd a hétvége sem telt békésen: Velencén és a Veszprém határán két motoros szenvedett súlyos balesetet, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba.
