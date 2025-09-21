Egy apró figyelmetlenség vezetés közben, örökre tönkreteheti az életet!

Gondoljanak csak bele: egy sofőr vezetés közben rágyújt, majd véletlenül elejti a cigarettát. Miközben az égő csikket keresi, figyelme elterelődik az útról, és pillanatok alatt elveszítheti az irányítást a jármű felett. A tűzoltók gyakran találkoznak olyan balesetekkel, amelyek hátterében pontosan az ilyen figyelmetlenségek állnak, és amelyek súlyos következményekkel járnak – írta BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

Ez a baleset a vezetés közbeni figyelmetlenség súlyos következménye.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala

Miért lehet egy apró figyelmetlenség baleset a volán mögött? – a pillangóhatás magyarázata

Mert egy látszólag jelentéktelen mozzanat – mint egy elejtett cigaretta – lavinát indíthat el, amely halálos balesethez, tűzhöz vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Vezetés közben minden figyelemelterelés – legyen az telefonhasználat, evés, dohányzás vagy pakolás – veszélyes. Ez nem játék, az élet a tét.

Vezessen mindig körültekintően, és ha dohányozni szeretne, álljon meg biztonságos helyen. Az élet a legfontosabb – ezt a tűzoltók tapasztalatai is megerősítik.