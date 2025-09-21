szeptember 21., vasárnap

Egy apró figyelmetlenség vezetés közben, örökre tönkreteheti az életet!

Címkék#tragédia#cigaretta#baleset#élet#autó#tűzoltók#figyelem#vezetés

Egy pillanatnyi figyelmetlenség, amely elsőre jelentéktelennek tűnik, tragédiához vezethet, ezt a tűzoltók tapasztalatai is alátámasztják.

Duol.hu

Gondoljanak csak bele: egy sofőr vezetés közben rágyújt, majd véletlenül elejti a cigarettát. Miközben az égő csikket keresi, figyelme elterelődik az útról, és pillanatok alatt elveszítheti az irányítást a jármű felett. A tűzoltók gyakran találkoznak olyan balesetekkel, amelyek hátterében pontosan az ilyen figyelmetlenségek állnak, és amelyek súlyos következményekkel járnak – írta BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

baleset
Ez a baleset a vezetés közbeni figyelmetlenség súlyos következménye.
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala

Miért lehet egy apró figyelmetlenség baleset a volán mögött? – a pillangóhatás magyarázata

Mert egy látszólag jelentéktelen mozzanat – mint egy elejtett cigaretta – lavinát indíthat el, amely halálos balesethez, tűzhöz vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Vezetés közben minden figyelemelterelés – legyen az telefonhasználat, evés, dohányzás vagy pakolás – veszélyes. Ez nem játék, az élet a tét.
Vezessen mindig körültekintően, és ha dohányozni szeretne, álljon meg biztonságos helyen. Az élet a legfontosabb – ezt a tűzoltók tapasztalatai is megerősítik.

 

