Baleset
38 perce
Többen megsérültek, teljes útzár a 6-os főúton!!
Egy autó lesodródott az útról Dunaföldvár térségében.
Az eddigi adatok szerint egy autós közlekedett a 6-os főút 83-as kilométerszelvénye közelében szeptember 16-án 9 óra 9 perc körüli időben. A jármű ismeretlen okból lesodródott az útról. A baleset helyszínére mentők is érkeznek. Többen megsérültek. A mentés idejére a 6-os számú főutat teljes szélességében. Kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehet – írta police.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre