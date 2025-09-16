szeptember 16., kedd

Baleset

1 órája

Többen megsérültek, teljes útzár a 6-os főúton! – frissítve, félpályán megindult a forgalom

Címkék#veszély#baleset#Dunaföldvár#Police#útzár#autópálya

Egy autó lesodródott az útról Dunaföldvár térségében.

Duol.hu

Az eddigi adatok szerint egy autós közlekedett a 6-os főút 83-as kilométerszelvénye közelében szeptember 16-án 9 óra 9 perc körüli időben. A jármű ismeretlen okból lesodródott az útról. A baleset helyszínére mentők is érkeznek. Többen megsérültek. A mentés idejére a 6-os számú főutat teljes szélességében. Kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehet – írta police.hu.
Frissítés: A baleset miatt lezárt szakaszon 10 órától rendőri irányítás mellett, félpályán lehet közlekedni.

baleset
Baleset történt Dunaföldvár térségében
Forrás: police.hu
baleset
Forrás: Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldala

 

