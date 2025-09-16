Többen megsérültek, teljes útzár a 6-os főúton! – frissítve, félpályán megindult a forgalom

Az eddigi adatok szerint egy autós közlekedett a 6-os főút 83-as kilométerszelvénye közelében szeptember 16-án 9 óra 9 perc körüli időben. A jármű ismeretlen okból lesodródott az útról. A baleset helyszínére mentők is érkeznek. Többen megsérültek. A mentés idejére a 6-os számú főutat teljes szélességében. Kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehet – írta police.hu.

Frissítés: A baleset miatt lezárt szakaszon 10 órától rendőri irányítás mellett, félpályán lehet közlekedni.

Baleset történt Dunaföldvár térségében

Forrás: police.hu