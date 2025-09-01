Baleset a 62-es főúton Szabadegyháza közelében!

A főút érintett szakaszán a tűzoltói irányítás mellett halad a közlekedés, így torlódásokra lehet számítani. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről a hatóságok egyelőre nem adtak részletes tájékoztatást. A helyszínen a mentés és a műszaki mentési munkálatok folyamatosan zajlanak, a közlekedőknek fokozott óvatosságot javasoltak a környéken – írta a katasztrofavedelem.hu.

