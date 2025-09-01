szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

1 órája

Baleset a 62-es főúton Szabadegyháza közelében!

Címkék#baleset#Szabadegyház#katasztrofavedelem

2025. szeptember elsején a délutáni órákban a 62-es főút 19–20-as kilométerszelvényénél, Szabadegyháza közelében, egy kukásautó és egy bort szállító tartálykocsi ütközött egymással. A balesethez a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók vonultak ki.

Duol.hu

A főút érintett szakaszán a tűzoltói irányítás mellett halad a közlekedés, így torlódásokra lehet számítani. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről a hatóságok egyelőre nem adtak részletes tájékoztatást. A helyszínen a mentés és a műszaki mentési munkálatok folyamatosan zajlanak, a közlekedőknek fokozott óvatosságot javasoltak a környéken – írta a katasztrofavedelem.hu.

baleset
Torlódásra kell számítani a baleset miatt az érintett útszakaszon.
Forrás: illusztráció

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu