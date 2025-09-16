szeptember 16., kedd

Az unió veszélyesnek nyilvánította: minden régi géllakk a kukába kerül

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Az unió veszélyesnek nyilvánította: minden régi géllakk a kukába kerül

Ki kell dobni a korábbi géllakkokat minden műkörmösnek, mert veszélyesek – videóval

Voltak műkörmösök, akik sírógörcsöt kaptak, mások dührohamot, olyanok is, akik tudomásul vették, hogy a törvény az törvény. Kidobásra ítéltetett minden korábban használt géllakk, mert egészségkárosító anyag tartalma miatt azokat az unió veszélyessé nyilvánította.

Pattogjon az acéllabda! Grund Családi és Sportnap Dunaújvárosban

Dunaújváros ismét sportlázban ég. 2025. szeptember 20-án szombaton reggel 9 órától kerül megrendezésre a Grund Családi és Sportnap, amelynek egyik legnagyobb attrakciója a Steelball Dunaújváros 2025 utcai kosárlabda-bajnokság lesz!

Sok új játék lett a jutalom: nagyot nyert a Nefelejcs Óvoda (képgalériával, videóval)

Óvónők, szülők, gyerekek együtt dolgoztak a fejlesztés sikeréért. Udvari játékokkal és napvédelemmel gazdagodott a közösség egy pályázat adta lehetőség jóvoltából. A pályázati értékek ünnepélyes átadóját a közelmúltban tartották a Nagyvenyimen, a Nefelejcs Óvoda udvarán.

Kaukázusi medvéből latin díva: Horváth Tamás elkápráztatta a közönséget

Vasárnap este ismét a zene és a show világa ragyogta be a képernyőt. A Sztárban Sztár All Stars második adásában 12 versenyző lépett színpadra, köztük a dunaújvárosi Horváth Tamás, aki különleges produkcióval varázsolta el a közönséget.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
