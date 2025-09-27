szeptember 27., szombat

Erste Liga

2 órája

Hetler Ádám: Nagyon jó energiánk volt

Címkék#jégkorong#Dunaújváros#Acélbikák

A Dunaújvárosi Acélbikák pénteken este a BJAHC otthonában nyert 5-3-ra. Vasárnap az Erste Ligában Székesfehérvárra látogatnak Askarovék.

Agárdy Csaba
Hetler Ádám: Nagyon jó energiánk volt

Remek mérkőzésen nyert a DAB Budapesten

Fotó: BJAHC/Várhegyi Erna

A három gólt szerző Askarov vezérletével aratott 5-3-as győzelmet a BJAHC otthonában a Dunaújvárosi Acélbikák. 

Askarov
Maxim Askarov három gólt lőtt a budapestieknek
Fotó: BJAHC/Várhegyi Erna

Askarov három góljával

BJAHC – DAB 3-5 (1-2, 1-2, 1-1)

DAB: Bejó – Kugyin (1), Mikulovics, Jarulin (2), Zorin 1 (3), Askarov 3 – Szécsi (1), Balázsi, Cseh, 
Pinczés, Djumic 1 – Bánki, Vuoksiala, Lawson, Subotic, Keresztes – Csémi, Strenk, Kuminka, Vadócz. 
Vezetőedző: Hetler Ádám.

Hetler Ádám, Dunaújvárosi Acélbikák: - Igazából nagyon sokat készültünk arra, hogy lehet megnyerni ezt a mérkőzést. Úgy gondolom, nagyon jó energiánk volt, nyilván a góllövéshez kell az az energiaszint, ami fel tud minket hozni arra a szintre, hogy megnyerjünk egy mérkőzést. Nem volt egyszerű, mert egy nagyon rutinos csapat ellen játszottunk, ahol egyre több fiatal van, de nálunk is. Értelemszerűen itt a légiós sorunk hozta azt, amit kell, innentől fogva a többiek a game menedzsmentet nagyon jó csinálták, és úgy gondolom, megérdemelt volt a három pont.
 

 

