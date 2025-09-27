Súlyos összeg marad a zsebben: anyák adómentessége útmutató

Ez a kedvezmény vonatkozik a munkabérre, a vállalkozói kivétre, megbízási díjakra, őstermelői jövedelemre, stb. Az anyák adómentessége minden olyan édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, és legalább három olyan gyermek után jogosult családi pótlékra, vagy legalább 12 éven keresztül volt jogosult rá – ez független attól, hogy a gyermek most kiskorú vagy már felnőtt.

A háromgyerekes anyák adómentességet kérhetnek október 1-től

Mi kell az igénybevételhez?

Az anyáknak adóelőleg-nyilatkozatot kell leadniuk, ha szeretnék, hogy már az októberi fizetésükben érvényesüljön az adómentesség. Ezt legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül tehetik meg. A kedvezmény minden más adókedvezmény előtt érvényesül. Az adómentesség nem automatikus: nyilatkozni kell.

Anyák adómentessége: kiknek hoz ez előnyt és mennyit?

Bár az anyák adómentessége konkrétan a három gyermeket nevelőknek jár, a számítások szerint ez mintegy 250 ezer anyát érinthet. Az átlagkeresetű háromgyermekes anya számára ez havonta kb. 109 ezer forint plusz jövedelmet jelenthet, évente akár 1,3 millió forint is lehet így a megtakarítás.

Fontos tudni

Az új kedvezmény csak a 2025. október 1-je után megszerzett, kedvezményalapot képező jövedelmekre vonatkozik, tehát az októberben kifizetett munkabérből már érvényesül – ha az adóelőleg-nyilatkozatot időben leadják. Az adómentesség nem vonatkozik minden jövedelemre: például kamatok, ingatlankiadásból származó jövedelmek nem tartoznak ide.

„A családi adóforradalom” folytatódik

Írta közösségi oldalán dr. Molnár Krisztián, a vármegyei közgyűlés elnöke. Bejegyzéséhez fűzött hozzászólásában kifejtette, hogy a családi adókedvezmény fokozatosan kétszeresére nő: június 1-jétől már 50 százalékkal magasabb, január 1-jétől pedig újabb 50 százalékkal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy 2026 januárjától egy háromgyermekes család az adókedvezmény megduplázása és az édesanyák szja-mentessége révén évente mintegy 2,4 millió forinttal több pénzt tarthat meg. A „családi adóforradalom” következő lépése jövő januártól indul: felmenő rendszerben a kétgyermekes édesanyák is szja-mentességet kapnak, elsőként a 40 év alattiak. Számukra – a családi adókedvezménnyel együtt – évente körülbelül 1,7 millió forint marad a családi kasszában. Fontos változás, hogy az szja-mentesség nemcsak a kiskorú, hanem a nagykorú gyermekek után is jár, és az édesanyák teljes életük során érvényesíthetik.