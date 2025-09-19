szeptember 19., péntek

Rangos elismerés

1 órája

A stroke betegek ellátásáért kapott díjat a Szent Pantaleon Kórház

A Stroke-betegek ellátásáért kapott rangos elismerést kórházunk neurológiai osztálya. Az Európai Stroke Társaság Angels díját kapta az osztály a magas színvonalú stroke ellátásért.

Fekete Györgyi

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztálya kiemelkedő nemzetközi elismerésben részesült. Az Európai Stroke Társaság (ESO) és az Angels nemzetközi szervezet három arany fokozatú díjat adományozott az osztálynak a magas színvonalú stroke ellátásért a 2024. IV. negyedév, valamint a 2025. I. és II. negyedéves teljesítmény alapján. Az Angels díj átadására a Magyar Stroke Társaság XIX. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XVI. Konferenciáján került sor. Az elismerést korábban 2023. év II. és III. negyedéves teljesítménye alapján is megkapta kórházunk.

Angels díj
Angels díj Forrás: pantaleon.hu

Mi is az Angels díj?

Az Angels kezdeményezés 2016-ban indult Dél-Afrikából, célja pedig az, hogy világszerte minden stroke-beteg – függetlenül attól, hol történik az agyi keringészavar – egyenlő eséllyel jusson hozzá a legkorszerűbb kezeléshez.

Az ESO Angels Awards azon kórházakat ismeri el, amelyek következetesen gyűjtik és szolgáltatják a stroke ellátáshoz kapcsolódó adatokat, hozzájárulnak a nemzetközi kutatásokhoz, segítve ezzel az ellátás színvonalának javítását és egységesítését, valamint elkötelezettek a folyamatos szakmai fejlődés mellett.

Dr. Kercso Anca, a neurológiai osztályvezető főorvosa kiemelte, hogy: „A gyors és hatékony stroke-ellátás minden esetben csapatmunka eredménye: a neurológiai, sürgősségi, intenzív osztály és a radiológia szoros együttműködésének köszönhető. Ez az elismerés őket is illeti.”

 

 

 

