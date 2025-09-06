1 órája
Amire a legtöbben vágynak: kiderült, mely boltok hiányoznak
Fotó: Shutterstock
A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba
Kíváncsiak voltunk, mit szeretnének legjobban a helyiek, és most itt a válasz. A vásárlás Dunaújvárosban akkor lenne teljes, ha több ruházati bolt és hipermarket nyitná meg kapuit.
A pokol kapuja kinyílt: 58 kutyát szabadítottak ki az állatkínzásból!
Elképesztő ügy rázta meg a Fejér vármegyei települést: összesen 58 kutyát mentettek ki a hatóságok és állatvédők egy házból, ahol szinte felfoghatatlan körülmények között sínylődtek.
Lecsó télire –nyár zamata a téli asztalon
A lecsó az egyik legklasszikusabb magyar nyári étel, melynek illata és íze mindenkit visszarepít a napérlelte paradicsom és roppanós paprika időszakába. De miért kellene beérnünk csupán pár hónappal, amikor ezt a kincset egész télen élvezhetjük? Ircsike konyhájában a lecsó készre főzve kerül az üvegekbe.
Narancssárga függönyök és Hüsi üdítő: így néz ki egy elhagyatott ház belülről
Egy megsárgult oklevél, poros plüssfigurák és 40 éves befőttek mesélnek a múltról. Az elhagyatott ház minden zugában ott élnek a szorgos hétköznapok emlékei.