Amire a legtöbben vágynak: kiderült, mely boltok hiányoznak

A hírek sokaságában nehéz megtalálni a valóban fontosakat. Naponta frissülő összefoglalónkban Dunaújváros és környéke legfontosabb eseményeit gyűjtjük össze az olvasók számára.

Duol.hu
Amire a legtöbben vágynak: kiderült, mely boltok hiányoznak

Fotó: Shutterstock

A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba

Kíváncsiak voltunk, mit szeretnének legjobban a helyiek, és most itt a válasz. A vásárlás Dunaújvárosban akkor lenne teljes, ha több ruházati bolt és hipermarket nyitná meg kapuit.

A pokol kapuja kinyílt: 58 kutyát szabadítottak ki az állatkínzásból!

Elképesztő ügy rázta meg a Fejér vármegyei települést: összesen 58 kutyát mentettek ki a hatóságok és állatvédők egy házból, ahol szinte felfoghatatlan körülmények között sínylődtek.

Lecsó télire –nyár zamata a téli asztalon

A lecsó az egyik legklasszikusabb magyar nyári étel, melynek illata és íze mindenkit visszarepít a napérlelte paradicsom és roppanós paprika időszakába. De miért kellene beérnünk csupán pár hónappal, amikor ezt a kincset egész télen élvezhetjük? Ircsike konyhájában a lecsó készre főzve kerül az üvegekbe.

Narancssárga függönyök és Hüsi üdítő: így néz ki egy elhagyatott ház belülről

Egy megsárgult oklevél, poros plüssfigurák és 40 éves befőttek mesélnek a múltról. Az elhagyatott ház minden zugában ott élnek a szorgos hétköznapok emlékei.

