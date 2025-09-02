47 perce
Almási Zsolt emléke előtt tisztelegve – a közgyűlési terem névadásáról döntöttek (videóval, képgalériával)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 2-án arról döntött arról, hogy a közgyűlési termet városunk első szabadon választott polgármesteréről nevezik el. Almási Zsolt emléke előtt tisztelegve. A közgyűlésre meghívást kaptak a 90-es évek döntéshozói is.
A közgyűlési terem előtt régen látott arcok is megjelentek. Olyanok is, akik akár egy, akár több ciklusban is a város ügyeinek képviselői lehettek. Érdekes volt látni a maníroktól mentes üdvözléseket. Elmúlt az idő, fátylat borított a vitákra, most mindenki (no jó, majdnem mindenki) jó ismerősként üdvözölte egymást. Úgy látszik, hogy az idő és Almási Zsoltra történő emlékezés is békét teremt. Érdemes végignézni a képgalériát, s régen látott arcokra is ráismernek azok, akik éltek már felnőttek voltak 90-es években, és persze a közügyekkel is foglalkoztak.
Az ülés összehívását Pintér Tamás polgármester kezdeményezte, hangsúlyozva, hogy méltó módon kell emléket állítani annak a városvezetőnek, aki hosszú éveken keresztül szolgálta Dunaújvárost. A polgármester előterjesztésében megkérte a jelen lévő képviselőket, hogy a javaslatra mindannyian igennel szavazzanak. A közgyűlés tagjai –pártállástól függetlenül– támogatták a közgyűlési terem elnevezését, ezzel is tisztelegve az első szabadon megválasztott polgármester, Almási Zsolt emléke előtt. Így a közgyűlési terem elnevezése mától:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Almási Zsolt Terem
A névadásra születésének évfordulója adott alkalmat, hiszen Almási Zsolt 1943. szeptember 2-án született Budapesten. A határozat szerint az elnevezést 2025. október 23-án, az első szabadon választott közgyűlés alakuló ülésének évfordulóján jelenítik meg a városházán.
Almási Zsoltról nevezték el a közgyűlési termetFotók: Fekete Györgyi
Emlékezés Almási Zsoltra
A döntést követően a Sándor Frigyes Zeneiskola koncertje után leleplezték a közgyűlési terem ajtaján Almási Zsolt emléktábláját.
Almási Zsolt, Dunaújváros Díszpolgára, a város történetének meghatározó alakja volt. Polgármesterként tisztességgel és felelősséggel végezte szolgálatát, igazi demokrataként példát mutatott elhivatottságból, emberségből és hazaszeretetből. Kortársai és tisztelői nyugodt erejét, bölcsességét és emberségét emelték ki. Közéleti munkássága során mindvégig a város fejlődését, az itt élők jólétét tartotta szem előtt. Nevéhez több beruházás, közösségi kezdeményezés és kulturális támogatás fűződik, amelyek hosszú távon is alakították Dunaújváros arculatát.
Méltó tiszteletadás
Almási Zsolt polgármesterként és közéleti szereplőként egyaránt meghatározó alakja volt a város életének. Több évtizedes közszolgálata során kiemelt figyelmet fordított a város fejlődésére, az ipari és kulturális hagyományok ápolására, valamint a közösség összetartására. Kollégái és a városlakók egyaránt elismerték emberségét, nyitottságát és azt a törekvését, hogy minden döntésében Dunaújváros érdekeit helyezte előtérbe.
Polgármestersége idején számos beruházás és fejlesztés indult el, amelyek hozzájárultak a város arculatának megújulásához, a közösségi élet erősödéséhez. Nevéhez fűződik több oktatási, kulturális és sportlétesítmény támogatása, valamint olyan kezdeményezések, amelyek ma is meghatározzák Dunaújváros identitását.
A közgyűlési terem elnevezése egyrészt tiszteletadás egykori polgármesterünk emléke előtt, másrészt jelzés a jövő nemzedékei felé: a közösség megbecsüli és számon tartja mindazokat, akik életüket a város szolgálatának szentelték.
A közgyűlési terem az a hely, ahol a városról, azaz rólunk szóló döntések születnek. Ez a terem egyszerre kell, azaz kellene, hogy az alázatról, a felelősségről és a szolgálatról szóljon. Reméljük, hogy nem csak elnevezésében lesz méltó Almási Zsolthoz.
Utóhang arról, ami/aki kimaradt
Almási Zsolt az első szabadon választott polgármesterünk volt. Méltó arra, hogy emlékét maradandóvá tegyük. Csak mint egy utóhangként jegyzem meg, hogy sajnos nincs már közöttünk dr. Kálmán András polgármester sem, aki ugyancsak méltó lenne arra, hogy emléket állítsunk neki. Az ő nevéhez fűződik a többi között a Duna-híd, az M6-os létrejötte, azaz hogy városunk vastagabb betűvel kerülhetett fel országunk térképére. Az ő tevékenysége is megérdemli, megérdemelné azt, hogy az út és a híd mellett az ő neve is fennmaradjon.