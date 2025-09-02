Almási Zsolt emléke előtt tisztelegve – a közgyűlési terem névadásáról döntöttek (videóval, képgalériával)

Almási Zsolt 2022-es díszpolgári elismerése alkalmából

Méltó tiszteletadás

Almási Zsolt polgármesterként és közéleti szereplőként egyaránt meghatározó alakja volt a város életének. Több évtizedes közszolgálata során kiemelt figyelmet fordított a város fejlődésére, az ipari és kulturális hagyományok ápolására, valamint a közösség összetartására. Kollégái és a városlakók egyaránt elismerték emberségét, nyitottságát és azt a törekvését, hogy minden döntésében Dunaújváros érdekeit helyezte előtérbe.

Polgármestersége idején számos beruházás és fejlesztés indult el, amelyek hozzájárultak a város arculatának megújulásához, a közösségi élet erősödéséhez. Nevéhez fűződik több oktatási, kulturális és sportlétesítmény támogatása, valamint olyan kezdeményezések, amelyek ma is meghatározzák Dunaújváros identitását.

A közgyűlési terem elnevezése egyrészt tiszteletadás egykori polgármesterünk emléke előtt, másrészt jelzés a jövő nemzedékei felé: a közösség megbecsüli és számon tartja mindazokat, akik életüket a város szolgálatának szentelték.

A közgyűlési terem az a hely, ahol a városról, azaz rólunk szóló döntések születnek. Ez a terem egyszerre kell, azaz kellene, hogy az alázatról, a felelősségről és a szolgálatról szóljon. Reméljük, hogy nem csak elnevezésében lesz méltó Almási Zsolthoz.

Utóhang arról, ami/aki kimaradt

Almási Zsolt az első szabadon választott polgármesterünk volt. Méltó arra, hogy emlékét maradandóvá tegyük. Csak mint egy utóhangként jegyzem meg, hogy sajnos nincs már közöttünk dr. Kálmán András polgármester sem, aki ugyancsak méltó lenne arra, hogy emléket állítsunk neki. Az ő nevéhez fűződik a többi között a Duna-híd, az M6-os létrejötte, azaz hogy városunk vastagabb betűvel kerülhetett fel országunk térképére. Az ő tevékenysége is megérdemli, megérdemelné azt, hogy az út és a híd mellett az ő neve is fennmaradjon.