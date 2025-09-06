A pokol kapuja kinyílt: 58 kutyát szabadítottak ki az állatkínzásból!

szeptember 6., szombat

Elképesztő ügy rázta meg a Fejér vármegyei települést: összesen 58 kutyát mentettek ki a hatóságok és állatvédők egy házból, ahol szinte felfoghatatlan körülmények között sínylődtek.

Duol.hu

Egy szabadegyházi ház padlásáról és disznóóljaiból mentettek ki több tucat kutyát, akik évek óta vaksötétben, 50–60 centiméter vastag ürülékbe süllyedve tengődtek. Több kutya megvakult vagy megsüketült, sokuk testét és lelkét maradandó sérülések terhelik. Egyesek elvadultak, mások legyengülve, betegségekkel küszködve próbáltak túlélni. A borzalmas állatkínzás felszámolására a Fema Állatmentők vonultak ki a helyszínre.

állatkínzás
Az állatkínzás áldozatai: Szabadegyházán 58 kutyát mentettek ki embertelen körülmények közül.
Forrás: Fema Állatmentők Facebook-oldala

Felszámolt állatkínzás Szabadegyházán

A helyszínen hatósági állatorvos, a jegyző, a rendőrség és a tűzoltóság is jelen volt, a mentés egész nap zajlott. Az állatvédők kiemelték: az állatok jövője még bizonytalan, örökbefogadókra és támogatásokra nagy szükség lesz, hogy valóban új esélyt kapjanak. A megmentett kutyákat ideiglenes menhelyekre és állatorvosi rendelőkbe szállították, ahol megkezdődött a hosszú rehabilitációjuk. Több állat azonnali orvosi ellátásra szorult, sokan most először kapnak tiszta vizet, ételt és szeretetet.

állatkínzás
Forrás: Fema Állatmentők Facebook-oldala

Ez az eset újabb drámai figyelmeztetés: a súlyos állatkínzás nem elszigetelt jelenség, és csak a civil éberség, valamint a hatóságok gyors fellépése akadályozhatja meg, hogy évekig rejtve maradjanak ilyen borzalmak. Ráadásul itt nem egyetlen bűncselekményről van szó, hanem egyszerre több tucatnyi állatkínzásról, hiszen mind az 58 kutya külön-külön is áldozata volt a kegyetlen bánásmódnak.

 

