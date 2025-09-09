Szenzációs akció az ALDI-ban – ruhák és cipők akár 5 forinttól!!

Az ALDI diszkontlánc több mint 200 alapvető élelmiszer árát csökkenti tartósan, így olcsóbb lesz a kenyér, pékáru, hús, sajt, zöldség, gyümölcs és hal. A kedvezmények mértéke elérheti a 20–30 százalékot, a nyugdíjasok pedig 1000 forintos kuponnal is számolhatnak az élelmiszerutalvány mellett – írta társlapunk a feol.hu.

Hatalmas akciók az ALDI-ban

Forrás: Bors

Ruhák és cipők elképesztő áron az ALDI-ban

Az igazi szenzáció azonban a szeptember 11-én induló ruházati akció: az első napon minden ruha és cipő 1000 forintba kerül, majd napról napra csökken az ár, egészen szeptember 17-ig, amikor már mindössze 5 forintért lehet válogatni. A kínálatban női, férfi és gyermekruhák, kabátok, sportruházat, cipők és papucsok is megtalálhatók. Az akció a készlet erejéig érvényes, és üzletenként eltérhet a kínálat.

