Adóemelés: Varga Gábor szerint a Tisza-adó padlóra küldené a dolgozókat

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője kifejtette: szerinte a kiszivárgott adóemelési koncepció a progresszív adózás bevezetésével több kárt okozna, mint hasznot. Mint mondta, az ország már kipróbálta a rendszert, és az csak a szürkegazdaságot erősítette.

Az adóemelés kapcsán Varga Gábor egy személyes példát is felhozott

Fotó: Horváth László - duol

Adóemelés? Varga szerint a Tisza-adó veszélybe sodorná a munkavállalókat

Az adóemelés kapcsán Varga Gábor egy személyes példát is említett: volt olyan ismerőse, aki korábban kevesebb nettó jövedelemhez jutott, mert a pluszmunka magasabb adósávba sorolta. Ez szerinte csak azt ösztönzi, hogy sokan minimálbéren legyenek bejelentve. A képviselő hangsúlyozta: a jelenlegi 15 százalékos, lineáris adózás átláthatóbb és igazságosabb, hiszen így is többet fizetnek a jobban keresők.

Így alakultak az átlagkeresetek az elmúlt 20 évben hazánkban Forrás: MTI

– Szerintem ritka a magyar politikai történelemben az, hogy 24 órán, vagy éppen egy órán belül saját maguk kijelentéseit megcáfolják. Úgy vélem, ez komoly hitelességi válságot okoz az oldalukon. Az egész kommunikációjuk a gyűlöletbeszédre, az uszításra és a megosztásra épül - nyilatkozta az országgyűlési képviselő társlapunknak, a feol.hu portálnak. Különösen vállalhatatlannak tartja a „választások után mindent lehet” kijelentést, amely szerinte csak bizonytalanságot kelt.

