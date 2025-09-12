21 perce
Őszödi beszédet idéz – súlyos kritikát kapott a Tisza Párt adóemelési terve
Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke szerint súlyos következményekkel járna az a tervezet, amely a napvilágra került felvételek alapján a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén valósulna meg.
Az adóemelés a munkából élő családokat közvetlenül sújtaná, és komoly anyagi terhet jelentene számukra. A közgyűlési elnök szerint a tervezet bevezetése Fejér vármegyei családok ezreit érintené hátrányosan. Számításai alapján a háztartások akár több tízezer, sőt százezer forinttal is rosszabbul járhatnának. Dr. Molnár Krisztián úgy fogalmazott: a helyzet az „őszödi beszédet” idézi, hiszen szerinte a választók előtt eltitkolt adóemelés szándékos megtévesztésnek minősül.
Adóemelés és választói bizalom
Dr. Molnár Krisztián hangsúlyozta, hogy a választókat nem lehet valós tervek elhallgatásával és hazugságokra épülő ígéretekkel megnyerni. Hozzátette: sem magánemberként, sem közgyűlési elnökként nem tudja elfogadni a családok megnyomorítását jelentő politikát.
Más képviselők is megszólaltak
Nem dr. Molnár Krisztián az egyetlen, aki bírálta a Tisza Párt adóterveit. Varga Gábor, Vargha Tamás, Tessely Zoltán, Törő Gábor és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselők szintén úgy vélik: a tervezett adóemelés hatalmas terhet róna a családokra, és jelentősen rontaná a megélhetésüket - írta társlapunk, a feol.hu.
Dr. Mészáros Lajos: Ez nem adócsökkentés, hanem adóemelés lenne
Ez az építőiparban dolgozók zsebére megy, a dunaújvárosiak is sokat bukhatnak
Százezreket húzna ki a feldolgozóipari munkások zsebéből ez az adó