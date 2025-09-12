Őszödi beszédet idéz – súlyos kritikát kapott a Tisza Párt adóemelési terve

Az adóemelés a munkából élő családokat közvetlenül sújtaná, és komoly anyagi terhet jelentene számukra. A közgyűlési elnök szerint a tervezet bevezetése Fejér vármegyei családok ezreit érintené hátrányosan. Számításai alapján a háztartások akár több tízezer, sőt százezer forinttal is rosszabbul járhatnának. Dr. Molnár Krisztián úgy fogalmazott: a helyzet az „őszödi beszédet” idézi, hiszen szerinte a választók előtt eltitkolt adóemelés szándékos megtévesztésnek minősül.

Dr. Molnár Krisztián: nem kérünk a családokat sújtó adóemelésből Fotó: DH-archív

Adóemelés és választói bizalom

Dr. Molnár Krisztián hangsúlyozta, hogy a választókat nem lehet valós tervek elhallgatásával és hazugságokra épülő ígéretekkel megnyerni. Hozzátette: sem magánemberként, sem közgyűlési elnökként nem tudja elfogadni a családok megnyomorítását jelentő politikát.

Más képviselők is megszólaltak

Nem dr. Molnár Krisztián az egyetlen, aki bírálta a Tisza Párt adóterveit. Varga Gábor, Vargha Tamás, Tessely Zoltán, Törő Gábor és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselők szintén úgy vélik: a tervezett adóemelés hatalmas terhet róna a családokra, és jelentősen rontaná a megélhetésüket - írta társlapunk, a feol.hu.