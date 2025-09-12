szeptember 12., péntek

Mária névnap

26°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-adó

34 perce

Őszödi beszédet idéz – súlyos kritikát kapott a Tisza Párt adóemelési terve

Címkék#Dr Molnár Krisztián#Tisza Párt#Tisza-adó

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke szerint súlyos következményekkel járna az a tervezet, amely a napvilágra került felvételek alapján a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén valósulna meg.

Duol.hu

Az adóemelés a munkából élő családokat közvetlenül sújtaná, és komoly anyagi terhet jelentene számukra. A közgyűlési elnök szerint a tervezet bevezetése Fejér vármegyei családok ezreit érintené hátrányosan. Számításai alapján a háztartások akár több tízezer, sőt százezer forinttal is rosszabbul járhatnának. Dr. Molnár Krisztián úgy fogalmazott: a helyzet az „őszödi beszédet” idézi, hiszen szerinte a választók előtt eltitkolt adóemelés szándékos megtévesztésnek minősül.

adóemelés
Dr. Molnár Krisztián: nem kérünk a családokat sújtó adóemelésből Fotó: DH-archív

Adóemelés és választói bizalom

Dr. Molnár Krisztián hangsúlyozta, hogy a választókat nem lehet valós tervek elhallgatásával és hazugságokra épülő ígéretekkel megnyerni. Hozzátette: sem magánemberként, sem közgyűlési elnökként nem tudja elfogadni a családok megnyomorítását jelentő politikát.

Más képviselők is megszólaltak

Nem dr. Molnár Krisztián az egyetlen, aki bírálta a Tisza Párt adóterveit. Varga Gábor, Vargha Tamás, Tessely Zoltán, Törő Gábor és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselők szintén úgy vélik: a tervezett adóemelés hatalmas terhet róna a családokra, és jelentősen rontaná a megélhetésüket - írta társlapunk, a feol.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu