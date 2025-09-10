szeptember 10., szerda

Kiszivárgott a Tisza Párt SzJA-koncepciója

1 órája

„A családi típusú adórendszert az ellenzék meg is változtatná”

Címkék#Dr Mészáros Lajos#Tisza-adó#család

Az adóemelés kérdése ismét a politikai viták középpontjába került.

Duol.hu

A kormány a családok megerősítését célzó intézkedéseket foganatosít rendre, miközben a Tisza Párt nem hozza nyilvánosságra, hogy mik a tervei, de ugyanakkor nyilvánosságra került, hogy a háromkulcsos adórendszer bevezetését tervezik, ha esetleg kormányra kerülnek. Ez adóemeléssel járna a magyar családok számára. 

adóemelés
A Tisza Párt adóemelési tervei kiszivárogtak Fotó: Mehes Daniel

A kormány nem az adóemelés, hanem az adócsökkentés pártján áll

Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője közösségi oldalán kiemelte: Magyarország kormánya 2010 óta következetesen építi a családbarát adórendszert. Az adóemelés elutasítása mellett az olyan intézkedések, mint a családi adókedvezmény megduplázása vagy az anyák szja-mentessége, több millió magyar családot és nőt érintenek. A kormány szerint mindez egy „adóforradalom” része, amely nemcsak az anyagi biztonságot erősíti, hanem a gyermekvállalást is ösztönzi.

 

„A családi típusú adórendszert az ellenzék már ideológiai alapon is támadja, és kormányra kerülése esetén meg is változtatná”- véli az országgyűlési képviselő. Azt már több cikkben is megírtuk, hogy a hazai ágazatokra milyen hatással lenne, ha a Tisza-adó bevezetésre kerülne. Minden szektorban éreztetné negatív hatását a Tisza-adó, ami alól a Dunaújvárosban dolgozók se lennének kivételek.

 

