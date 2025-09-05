2 órája
Dunaújvárosban is téma az adóemelés: sokan kevesebb nettóra számíthatnak (videó)
Az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki egy belső feljegyzés, amely a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjától szivárgott ki. A dokumentum szerint a párt hatalomra kerülése esetén adóemelés várhatja a magyar dolgozókat, hiszen a jelenlegi 15 százalékos egységes SZJA-t háromkulcsos rendszer váltaná fel. A téma a dunaújvárosiakat is élénken foglalkoztatja.
A tervezet szerint a háromkulcsos rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy már az átlagbérrel rendelkező munkavállalók is a 22 százalékos adósávba kerülnének. Ez sokak számára jelentős adóemelés-t hozna, hiszen a legjobban keresők mellett a középosztály is komoly terheket kapna. A párt ugyan azzal érvel, hogy a rendszer igazságosabbá tenné az adózást, szakértők szerint azonban a medián jövedelemmel rendelkezők is hátrányosan érintettek lennének, havi 10–20 ezer forinttal kevesebb nettó fizetésre számíthatnának.
Mit jelentene az adóemelés az átlagkeresőknek?
A tervezet körül kialakult vita arról szól, hogy a változás kinek kedvezne és kik kerülnének hátrányba. Míg a Tisza Párt szerint a progresszív adórendszer kiegyensúlyozottabb és igazságosabb, addig a kritikusok úgy vélik, hogy a középosztályt sújtaná leginkább az intézkedés. A dunaújvárosiak véleményét is megkérdeztük a témában.
