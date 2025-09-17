59 perce
Fontos változás jön 2025-ben a háromgyermekes anyák számára – tudjon meg többet!
Jelentős könnyítés lép életbe 2025. október 1-jétől a három gyermeket nevelő édesanyák számára: már benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat, amellyel személyi jövedelemadó-mentességet érvényesíthetnek a munkával szerzett jövedelmeik után, például a munkabérre, vállalkozói kivétre vagy megbízási díjra is.
A kedvezmény minden olyan édesanyát megillet, aki legalább három gyermeket nevel, és vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként jogosult, vagy korábban legalább 12 éven keresztül jogosult volt, a gyermekek után családi pótlékra, és ezt adóelőleg-nyilatkozattal érvényesítheti – írta Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldala.
Így nyújtható be az adóelőleg-nyilatkozat
A nyilatkozat benyújtásának legkényelmesebb és leggyorsabb módja az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA) keresztül történik. Az édesanyák már 2025. október hónapra érvényesíthetik a kedvezményt, ha még szeptember folyamán benyújtják a nyilatkozatot. Érdemes tehát mielőbb elintézni, hogy a mentesség már az októberi jövedelmekre is vonatkozzon.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a témáról külön tájékoztatót adott ki, amely a 73. számú információs füzetben található, és részletesen bemutatja a jogosultsági feltételeket, a nyilatkozat benyújtásának menetét, valamint választ ad a leggyakoribb kérdésekre is.