Fontos változás jön 2025-ben a háromgyermekes anyák számára – tudjon meg többet!

Címkék#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#adó#jövedelem#gyermek#nyilatkozat#munkabér#édesanya

Jelentős könnyítés lép életbe 2025. október 1-jétől a három gyermeket nevelő édesanyák számára: már benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat, amellyel személyi jövedelemadó-mentességet érvényesíthetnek a munkával szerzett jövedelmeik után, például a munkabérre, vállalkozói kivétre vagy megbízási díjra is.

Duol.hu

A kedvezmény minden olyan édesanyát megillet, aki legalább három gyermeket nevel, és vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként jogosult, vagy korábban legalább 12 éven keresztül jogosult volt, a gyermekek után családi pótlékra, és ezt adóelőleg-nyilatkozattal érvényesítheti – írta Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldala.

adóelőleg-nyilatkozat
Háromgyermekes anyák számára 2025-től az adóelőleg-nyilatkozat segítségével elérhető az SZJA-mentesség.
Forrás: Canva

Így nyújtható be az adóelőleg-nyilatkozat

A nyilatkozat benyújtásának legkényelmesebb és leggyorsabb módja az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA) keresztül történik. Az édesanyák már 2025. október hónapra érvényesíthetik a kedvezményt, ha még szeptember folyamán benyújtják a nyilatkozatot. Érdemes tehát mielőbb elintézni, hogy a mentesség már az októberi jövedelmekre is vonatkozzon.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a témáról külön tájékoztatót adott ki, amely a 73. számú információs füzetben található, és részletesen bemutatja a jogosultsági feltételeket, a nyilatkozat benyújtásának menetét, valamint választ ad a leggyakoribb kérdésekre is.

