A törvényt nem lehet megkerülni” – műkörmöst kérdeztünk a géllakk-tilalomról

Akadtak műkörmösök, akik zokogásban törtek ki, másokat a düh fogott el, míg néhányan belenyugodtak abba, hogy a törvényt nem lehet megkerülni. Minden korábban használt géllakkot ki kell dobni, mivel egészségkárosító anyag tartalmuk miatt az unió veszélyesnek minősítette őket.

Tompai-Popovics Andrea műhelyében TPO-menetes géllakk kerülhet csak a vendégek körmére Forrás: Duol

A közelmúltban Tompai-Popovics Andrea manikűrös-pedikűrös vállalkozó a közösségi oldalán jelentette be vendégeinek, hogy szeptember 1-től új összetételű géllakokkal lesz kénytelen dolgozni. Vele beszélgettünk.

