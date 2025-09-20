szeptember 20., szombat

A törvényt nem lehet megkerülni” – műkörmöst kérdeztünk a géllakk-tilalomról

Akadtak műkörmösök, akik zokogásban törtek ki, másokat a düh fogott el, míg néhányan belenyugodtak abba, hogy a törvényt nem lehet megkerülni. Minden korábban használt géllakkot ki kell dobni, mivel egészségkárosító anyag tartalmuk miatt az unió veszélyesnek minősítette őket.

Tompai-Popovics Andrea műhelyében TPO-menetes géllakk kerülhet csak a vendégek körmére

Forrás: Duol

A közelmúltban Tompai-Popovics Andrea manikűrös-pedikűrös vállalkozó  a közösségi oldalán jelentette be vendégeinek, hogy szeptember 1-től új összetételű géllakokkal lesz kénytelen dolgozni. Vele beszélgettünk.

