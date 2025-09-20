szeptember 20., szombat

Friderika névnap

21°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírmix

38 perce

A Tökfesztivál meghódította a környéket

Címkék#Rácalmási Tökfesztivál#Centrum#A takarítás világnapja#Dunaújvárosban

Egy nap, rengeteg történés – de vajon melyek voltak a legfontosabbak? Összegyűjtöttük Dunaújváros és környéke híreit, hogy Önnek már ne kelljen válogatni.

Duol.hu

Egyre korszerűbbek a Centrum iskolái–de mi lesz a tériszonyossal?

Informatikai és komfortfejlesztések sora folytatódik a Centrum középiskoláiban. Klímák, számítógépek, okostáblák érkeztek. Mindemellett hamarosan elkezdődik hazánk egyik tudásközpontjának építése is a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy középiskolájának tanműhelye helyén.

Tovább

Látványos programok várták a közönséget péntek délután és este is a Tökfesztiválon (videóval, képgalériával)

A sikeres délelőtt nem is folytatódhatott volna jobban, mint a Rácalmási Tökfesztivál délutáni programjainak közönségcsalogató eseményeivel.

Tovább

Közösségi rekord Dunaújvárosban: több mint 1600 kg szemetet szedtek össze a diákok (képgalériával, videóval)

A takarítás világnapja (World Cleanup Day) minden évben a szeptember 20-a körüli hétvégén kerül megrendezésre. A célja a globális szemléletformálás és a helyi cselekvés ösztönzése. A Dunaújvárosi Decathlon Áruház és a Jót, Szívből - Dunaújvárosért! szervezet is minden évben részt vesz ezen az eseményen. Az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. A közös munka ott és a Kádár völgyben zajlott, ma 10.00-14.00 között.

Tovább

Nyugdíjemelés jön, nem is akármilyen!

Fontos bejelentést tett a kormány a legutóbbi Kormányinfón. Nyugdíjemelés jár visszamenőleg is, az intézkedés célja, hogy a nyugdíjak megőrizzék értéküket a gazdasági változások közepette.

Tovább

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu