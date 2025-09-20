A Tökfesztivál meghódította a környéket

Egyre korszerűbbek a Centrum iskolái–de mi lesz a tériszonyossal?

Informatikai és komfortfejlesztések sora folytatódik a Centrum középiskoláiban. Klímák, számítógépek, okostáblák érkeztek. Mindemellett hamarosan elkezdődik hazánk egyik tudásközpontjának építése is a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy középiskolájának tanműhelye helyén.

Látványos programok várták a közönséget péntek délután és este is a Tökfesztiválon (videóval, képgalériával)

A sikeres délelőtt nem is folytatódhatott volna jobban, mint a Rácalmási Tökfesztivál délutáni programjainak közönségcsalogató eseményeivel.

Közösségi rekord Dunaújvárosban: több mint 1600 kg szemetet szedtek össze a diákok (képgalériával, videóval)

A takarítás világnapja (World Cleanup Day) minden évben a szeptember 20-a körüli hétvégén kerül megrendezésre. A célja a globális szemléletformálás és a helyi cselekvés ösztönzése. A Dunaújvárosi Decathlon Áruház és a Jót, Szívből - Dunaújvárosért! szervezet is minden évben részt vesz ezen az eseményen. Az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. A közös munka ott és a Kádár völgyben zajlott, ma 10.00-14.00 között.

Nyugdíjemelés jön, nem is akármilyen!

Fontos bejelentést tett a kormány a legutóbbi Kormányinfón. Nyugdíjemelés jár visszamenőleg is, az intézkedés célja, hogy a nyugdíjak megőrizzék értéküket a gazdasági változások közepette.

