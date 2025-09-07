A Tisza-adó lelepleződött
42 perce
Durva adóemelést hajtana végre a Tisza Párt, kampány indult ellene
A Tisza Párt adótervei szerint 22 és 33 százalékos kulcsokat vezetnének be. A mozgalom országos kampányban figyelmeztet a veszélyre, online kalkulátorral is segítve a családokat.
A közlemény hangsúlyozza: a Tisza-adó mindenkit érintene. Az átlagbér alatti keresőket is brutális terhek sújtanák. Tarr Zoltán beismerő szavai szerint „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. A mozgalom szerint ez egyértelműen leleplezi a titkolózást. Az online kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mekkora lenne a családja vesztesége. Fejér megye háztartásai is komoly összegektől esnének el. A mozgalom célja, hogy az emberek időben szembesüljenek a Tisza-adó következményeivel.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre