Durva adóemelést hajtana végre a Tisza Párt, kampány indult ellene

A közlemény hangsúlyozza: a Tisza-adó mindenkit érintene. Az átlagbér alatti keresőket is brutális terhek sújtanák. Tarr Zoltán beismerő szavai szerint „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. A mozgalom szerint ez egyértelműen leleplezi a titkolózást. Az online kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mekkora lenne a családja vesztesége. Fejér megye háztartásai is komoly összegektől esnének el. A mozgalom célja, hogy az emberek időben szembesüljenek a Tisza-adó következményeivel.