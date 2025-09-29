Bérlakástól a droghálózatig és a tragédiáig – ezek voltak a hét legolvasottabb hírei

Ez történt a héten Dunaújvárosban: hétfőn a tízezer forintos bérlakások híre adott reményt a fiataloknak, kedden egy kisfiú zebraátkelése mögött rejtőzött családi tragédia. Szerdán játékfesztivál és a vasmű dolgozóinak segítése került a középpontba, csütörtökön droghálózatot buktattak le. Pénteken egy fiatalon elhunyt művész emléke gyűjtött tömeget, szombaton a hulladékgazdálkodás változásai adtak témát, vasárnap pedig a kisapostagi szüreti mulatságról írtunk. A hét legolvasottabb hírei következnek.

Tovább

Újabb személyi változások a Dunaújvárosi Kamaránál

Rendkívüli küldöttgyűlésre készül a kamara. Több vezető tisztségviselő lemondása miatt tisztújító küldöttgyűlésre készül a Dunaújvárosi Kamara.

Tovább

Aurora különleges, mesébe illő divatbemutatója Perkátán! (galériával és videóval)

Szeptember 27-én, a perkátai Győry-kastélyban különleges eseményt rendeztek, ahol a divat és a hagyomány kéz a kézben jelent meg. A közönség nem egy megszokott divatbemutatót láthatott, hanem egy lenyűgöző és felejthetetlen est részesei lehetett, ahol a tánc, a mese és a magyar népviselet varázslatos egységbe olvadt.

Tovább

Harmincöt éve ballagtak az általánosból (galériával, videóval)

Szúnyogné Varga Tímea köszöntötte a diákokat. A 35 éves osztálytalálkozó alkalmával sok emlék idéződött fel.

Tovább