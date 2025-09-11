szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Hírmix

2 órája

A bűz még minidg terjeng a levegőben

Címkék#mezőfalvi#Dunaföldvár#bűz

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu

A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval

Csökkent ugyan, de nem szűnt meg a kellemetlen szaghatás Mezőfalván, amikor „támad” a bűz, akkor sokkal erősebben érezni. Jelenleg lakossági aláírásgyűjtés folyik a fermentlé tárolás ellen, amit már közel kétezren aláírtak.

Tovább

Felrobbantották a TikTokot a dunaújvárosi tanárok, őket imádja mindenki +videó

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum hivatalos TikTok-oldalán megmutatta, milyen sokszínű tud lenni egy nap Dunaújvárosban.

Tovább

Tanácsok gyakorló szülőknek: Mit egyen a gyerek az iskolában?

Egészséges, boldog felnőttet szeretnénk gyermekünkből. Ez minden szülő vágya és reménye. Az ehhez vezető út azonban apró lépésekből tevődik össze. Nem is gondolnánk, de fontos szerepet játszik ebben egy jól összeállított uzsonnás doboz is.

Tovább

Különleges nyárbúcsúztatás Dunaföldváron (galériával)

2025. szeptember 6-án, szombaton emlékezetes rendezvény vette kezdetét Dunaföldváron, a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület és a Város Önkormányzata szervezésében. A nyárbúcsúztató gyereknap egész nap vidám programokkal és szórakozással várta a kicsiket és a nagyokat.

Tovább

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
