A bűz még minidg terjeng a levegőben

A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval

Csökkent ugyan, de nem szűnt meg a kellemetlen szaghatás Mezőfalván, amikor „támad” a bűz, akkor sokkal erősebben érezni. Jelenleg lakossági aláírásgyűjtés folyik a fermentlé tárolás ellen, amit már közel kétezren aláírtak.

Tovább

Felrobbantották a TikTokot a dunaújvárosi tanárok, őket imádja mindenki +videó

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum hivatalos TikTok-oldalán megmutatta, milyen sokszínű tud lenni egy nap Dunaújvárosban.

Tovább

Tanácsok gyakorló szülőknek: Mit egyen a gyerek az iskolában?

Egészséges, boldog felnőttet szeretnénk gyermekünkből. Ez minden szülő vágya és reménye. Az ehhez vezető út azonban apró lépésekből tevődik össze. Nem is gondolnánk, de fontos szerepet játszik ebben egy jól összeállított uzsonnás doboz is.

Tovább

Különleges nyárbúcsúztatás Dunaföldváron (galériával)

2025. szeptember 6-án, szombaton emlékezetes rendezvény vette kezdetét Dunaföldváron, a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület és a Város Önkormányzata szervezésében. A nyárbúcsúztató gyereknap egész nap vidám programokkal és szórakozással várta a kicsiket és a nagyokat.

Tovább