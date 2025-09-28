szeptember 28., vasárnap

Jubileum

1 órája

Harmincöt éve ballagtak az általánosból (galériával, videóval)

Címkék#jubileumi#osztálytalálkozó#Mezőfalva#jubileum

Szúnyogné Varga Tímea köszöntötte a diákokat. A 35 éves osztálytalálkozó alkalmával sok emlék idéződött fel.

Horváth László

Emberek, évek, találkozások. Mindig öröm, amikor láthatják egymást a mezőfalvi volt diákok. 35 éves osztálytalálkozón ölelték át újra egymást.

35 éves osztálytalálkozó
35 éves osztálytalálkozó Mezőfalván
Foto: Horváth László

Sok idő eltelt az általános iskolai évek óta. Cikkünk szereplői 1982-ben léptek be először az intézmény falai közé és hosszú, nyolc éves tanulmányaik alatt igazi közösségé váltak. Ezt Szúnyogné Varga Tímea is megerősítettet a 35 éves osztálytalálkozón, aki jó szívvel emlékezett vissza a régmúlt időkre.

35 éves osztálytalálkozó Mezőfalván

– Amikor itt körbenéztem nemcsak arcokat láttam, hanem történeteket, közös emlékeket, nevetéseket, titkokat, amelyeket az iskolapad őriz. A szemekben viszont ugyanaz a fény csillog, amit tanárként egykor láthattam. Ti voltatok az első osztályom és éppen ezért egy pedagógus életében mindig az első a legemlékezetesebb. Az idő sok mindent elvett, de még többet adott. Egy valamit azonban soha nem tud elvenni, azt a közösséget, amit együtt megéltünk, teremtettünk – hangzott el többek között az 5. évfolyamtól osztályfőnök köszöntő szavaiban.

A találkozón felolvasták korábbi alsós tanítóik levelét is. Elsőként Baricza Zsuzsa tanító néniét hallhattuk, aki az első és a második osztályban vitte a csapatot. Akkoriban még olajkályha volt rendszeresítve a termekben és a méterrúddal kellett megütögetni az olajcsövet, mert különben kialudt. A tetején pedig meg lehetett pirítani a kifliket. Szó volt még a macis módszerről az olvasástanulásnál, valamint több egykori iskolai emlékről. A második levélben Horváth Ildikó tanító néni emlékezett a közös évekről. Ő 3-4 osztályban terelgette a kis tanulókat a tudás elsajátítása felé.

35 éves osztálytalálkozó Mezőfalván

Fotók: Horváth László

Természetesen még számtalan emlék, történet hangzott el. Olykor még meredek diákcsínyek is megelevenedtek. A találkozó közös osztályfőnöki órával kezdődött, végül pedig egy baráti beszélgetéssel, bulival zárult.

Még több cikket olvashat oldalainkon Mezőfalváról

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
