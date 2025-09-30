Pusztaszabolcs
1 órája
30 milliós fejlesztés: új parkolók és buszvárók épülnek
Pusztaszabolcs 30 millió forint támogatást nyert el a Versenyképes Járások program keretében – jelentette be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője a közösségi oldalán.
A forrásból két fontos fejlesztés valósul meg a településen:
- az orvosi rendelők előtti parkolók térkövezése és a csapadékvíz elvezetése,
- valamint új, modern buszvárók építése több helyszínen.
A képviselő hangsúlyozta: ezek a beruházások közvetlenül hozzájárulnak a helyiek mindennapjainak kényelméhez és biztonságához, hiszen az egészségügyi ellátást igénybe vevők számára könnyebb parkolást biztosítanak, a korszerű buszvárók pedig komfortosabbá és biztonságosabbá teszik a tömegközlekedést.
