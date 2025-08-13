augusztus 13., szerda

Hálával és derűvel

1 órája

Minden okkal történik: egy halászléfőző mester életének fordulatai és sikerei

Mi mindent adhat egy tál halászlé? Barátságokat, közösséget, élményeket – és olykor még elismerést is. Karcsi Dunaújvárosból indult, dolgozott a vendéglátásban, majd a vasműben, de a halászléfőzés mindig több volt számára, mint hobbi: egy gesztus, amivel örömet adhatott másoknak. Most, hogy Kisapostag tiszteletbeli polgárává választották, hálával és derűvel mesél az életszakaszairól, a családjáról és arról, miért hiszi, hogy minden okkal történik.

Kállai Félix

Zsigmond Károly volt vendéglátós, dolgozott a vasműben, ma pedig családapaként, vállalkozóként és halászléfőző mesterként is helytáll. Ami viszont sosem változott: az emberek iránti szeretete, és az, ahogyan a halászlevet sosem csak ételnek, hanem egyfajta figyelmességnek tekinti. Most, hogy Kisapostag Tiszteletbeli Polgára lett, leültünk vele beszélgetni múltról, jelenről, családról, ételekről – és arról, miért hiszi: az életben semmi sem történik véletlenül.

Zsigmond Károly
Zsigmond Károly Zsolt Kisapostag Tiszteletbeli Polgára lett

Zsigmond Károly Kisapostag Tiszteletbeli Polgára lett

– Kezdjük a legfrissebbel: mit éreztél, amikor átadták neked a „Kisapostag Tiszteletbeli Polgára” címet? 

– Őszintén? Elsőre kicsordult a könnyem. Meglepődtem. Nem számítottam rá, hiszen ilyen díjat még sosem adtak itt. Attila, a polgármester, ezzel a gesztussal… hát, megríkatott. Régóta mondogatom, hogy már tiszteletbeli kisapostaginak érzem magam, mert ez a falu… ez egy élmény. Tegnap is kint voltunk. Tegnapelőtt a családdal mentünk le a „beach-re”, ahogy mi hívjuk. 

Ott úgy fogadnak az emberek, mintha hazamennék. És ami a legfontosabb: befogadtak. Nem csak engem, a gyerekeimet is. 

Tudod, ez nem véletlen. Ha látok egy felhívást, mondjuk szemétszedésre, az ember gondolkodás nélkül ugrik. Mert azt akarjuk, hogy ez a hely szép, élhető legyen. És ezért jó érzés tenni. 

– Nagy Attilával, Kisapostag polgármesterével is van egy hosszú közös történetetek, igaz? 
– Igen, több mint húsz éve tart a barátságunk. Összejárunk, horgászunk, jókat főzünk, eszünk, beszélgetünk. Innen indult a halászlé is. Eleinte ő főzte az önkormányzati rendezvényekre, de egy idő után azt mondta: „Figyelj, tudnál segíteni a halászléfőzőn?” Akkor még csak besegítettem – végül az lett, hogy én főztem meg. Nyilván odajött, kóstolt, véleményezett, de rám bízta. Az elején mindig kérdezgettem: „Szerinted jó?” Talán ez a mai napig megmaradt. Így alakult ki, hogy ma már a falunapokon, a szüreti bálon, sőt árvízvédekezéskor a katonáknak is én főztem. Volt, hogy százötven emberre készítettem halászlevet, amiben Editke (Kisapostag falugondnoka, Héring Zoltánné) segített, s amiért hálás vagyok neki.

– Mi a titka a te halászlevednek? 

– Egyszerű. Jó hal, jó paprika, jó arányok és időzítés. A dunai halászlé – amit sokan bajainak hívnak, de én inkább baracsinak mondom, mert ott tanultam – a legegyszerűbb. Hagyma, hal, víz, só, aztán amikor lobog, megpaprikázod, és 20-22 percig főzöd. A tiszai halászlé más: sok apró hal, fejek, farkak főnek órákig, hagymával, aztán átpasszírozod, lesz egy sűrű alaplé, abba kerül a halszelet. Sűrűbb, gazdagabb íz, de más karakter. Én mindkettőt főzöm. Ha magunknak itthon, inkább a gyorsabb dunait. De ha a középső lányom harcsát kér, akkor inkább tiszait csinálok neki, mert abban elfér a harcsafilé is. 

– Hol kezdődött az életed? 

– Dunaújvárosban születtem, 1977. június 14-én. Apukám Bodajkról, anyukám Szankról került a városba – a vasmű miatt kaptak lakást a Római körúton. Klasszikus kétszobás panel. Ott nőttem fel a nővéremmel, ott játszottunk a ligetben. Ahogy nőttünk, jött az igény, hogy jó lenne külön szoba. Akkoriban volt SZOCPOL támogatás, így Mezőfalvára költöztünk egy négylakásos tárasaházba. Így már mindenkinek jutott külön tér. 

– Mit dolgoztak a szüleid?

– Anyu varrónő volt, saját kis varrodával. Volt egy méteráru boltunk is, ahova jöttek a kuncsaftok, személyre szabott ruhákat készíttetni. Apu a vasműben dolgozott, 45 évig, hengerészként. Onnan ment nyugdíjba. Dolgos, egyszerű emberek voltak, megtanították, hogy a munkát becsülni kell. 

– Te hogyan választottál szakmát? 

– Tizennégy évesen kérdezték, mi leszek… ki tudja abban a korban? Szerettem a konyhát, a sürgést-forgást, gondoltam, szakács leszek. De nem voltam kimagasló tanuló, így végül felszolgálónak vettek fel a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Intézetbe. Három év tanulás, vizsga, aztán szerelem lett a szakmából. 

Károly a Hemo Club Discoban Szabadszálláson

– Elsőként Szabadszálláson, a legendás Nimród Vadvendéglőben dolgoztam. Bösztörpusztán napi 600 német turistát szolgáltunk ki pusztaprogramokon: csikósok, pálinka, kenyérlángos, citerazenekar… igazi élmény volt. Öt évig éltem ott. 2002-ben hazajöttem, és Baracson kötöttem ki a Halászcsárdában, ahol 13 évet dolgoztam. Az volt a vendéglátás igazi szépsége: ismertük a vendégek nevét, szokásait. Hírességek, politikusok jártak a csárdába. Ott tanultam meg, mitől lesz mindig ugyanolyan a halászlé húsz év múlva is, mint tegnap volt. Később a Dunaújvárosi Halászcsárdába kerültem, amelyben nagyobb volt a forgalom. De kevesebb lett a személyesség - nem volt annyi idő beszélgetni a vendéggel.

 

– Miért hagytad ott végül a vendéglátást? 

– Mert nem családbarát. Hétvégén, ünnepnapokon kellett dolgozni. A gyerekeim meg csak hétvégén értek rá, mert addigra iskoláskorúak lettek. Több időt szerettem volna velük tölteni, kiszámíthatóbb időbeosztásra vágytam. Emiatt is éreztem szükségét, hogy megszerezzem az érettségit is, így beiratkoztam a Rosti Pál Gimnázium esti tagozatára, ahol 2016-ban levizsgáztam, és így lett lehetőségem váltani. Két munkahely, három gyerek mellett csak egy támogató feleséggel sikerülhetett.

Minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő

– Így kerültél a Vasműbe? 

– Igen. Egy kedves törzsvendég szólt, hogy van felvétel. A hőkezelő üzembe kerültem adagolónak. És érdekes módon a felszolgálói logikát ott is tudtam használni. Az állások voltak az „asztalok”, a tekercsek a „vendégek”, a darusok a „pincérek”, én pedig irányítottam. És tudod, milyen jó volt? Nyugodt, kiszámítható. Nyolc óra munka, nyolc óra pihenő. Családos emberként aranyat ért, hogy évekre előre tudtam a beosztást. 

– De aztán a gyár is leállt. 

– Igen, nyolc év után jött a leállás. De még ebben is láttam a jót. Közben apu kórházba került, és ott tudtam lenni vele az utolsó időben. Most pedig édesanyám műtétje és ápolása miatt jött ki „szerencsésen”, hogy ráérek. Ezért hiszem, hogy mindennek oka van.

Gréta odavan a Forma–1-ért és az autókért

– Három lányod van. Milyenek ők? 

– Gréta, a legnagyobb, most érettségizett, céltudatos. Mivel rajong a Forma–1-ért, szeptembertől Győrben folytatja tanulmányait a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának Műszaki menedzser szakán. 2026-ban jön az Audi a Forma–1-be, ő ott szeretne dolgozni – logisztikában vagy mérnöki területen. 

Aletta a szüreti bál előtt édesapjával

Aletta közösségi ember, szeret ebben a családias környezetben szerepelni, táncol Kisapostagon a szüreti bálokon. Most inkább a barátok és a szerelem a fontos neki. 

Luca sportlövészetre jár

Luca, a legkisebb, egy vagány életrevaló. Most sportlövészetre jár, telitalálatos lőlapokat hoz haza, de közben sminkmester is lehetne – képes egy órát alkotni a sminkkészletével, de a festészet sem áll messze tőle. Kirándulunk, biciklizünk, társasozunk. Mind a hárman úszók voltak, még Hosszú Katinkával is úsztak együtt. A Covid alatt itthon csináltunk akadálypályát, amolyan mini exatlont, hogy ne essenek ki a formából. 

– Kirándulunk, biciklizünk, társasozunk. Mind a hárman úszók voltak, még Hosszú Katinkával is úsztak együtt. A Covid alatt itthon csináltunk akadálypályát, amolyan mini exatlont, hogy ne essenek ki a formából.

A három grácia

– Van egy webáruházatok, honnan jött az ötlete? 

– 2013-ban, még a belvárosi lakásunkban. Először Kínából rendeltünk apróságokat a gyerekeknek, ami nem kellett, eladtuk a Vaterán. Aztán tortadíszítő eszközöket kezdtünk árulni. Szépen kinőtte magát, lett belőle Grallu Tortadekoráció Kft. – a gyerekeink keresztnevének kezdőbetűiből. 2019-ben „Ország Boltja” minőségi III. díjat nyertünk. Képzeld el, meghívtak a díjátadóra Pestre, ott ültünk az Emaggal, Mall.hu-val, Harsányi Levente konferált… mesébe illő volt. Ma már főállásban a feleségem viszi.

 

– Régen a belvárosban laktatok. Miért költöztetek Dunaújváros családi házas övezetébe? 

– A Liget közben éltünk egy kétszobás lakásban, minden karnyújtásnyira volt: uszoda, iskola, piac. Nagyon szerettem azt a kényelmes, belvárosi életet, még azt terveztem, hogy inkább megvesszük a szomszéd lakást, összenyitjuk, és maradunk ott. Aztán jött a CSOK. A barátok mondták: „Három gyereked van, alá se kell írnod semmit, ez ajándék tízmillió. Kár lenne kihagyni.” Eleinte tiltakoztam, de végül úgy éreztem, ez egy jel. Szerdán kijöttünk megnézni a környéket. Addig sosem jártam erre. Csak egy üres telek volt, de ahogy megláttam, azt mondtam: „Úristen, de szép itt minden. Itt szeretnék élni.” Két nap alatt döntöttünk, és hamarosan aláírtuk a szerződést.

– És most milyen itt lakni? 

– Felszabadító. Van kert, hely a gyerekeknek. Ha valaki, régen azt mondja, hogy lesz egy ilyen házunk, három gyerekkel, kutyával, kerttel… el se hittem volna. Ezért mondom, hogy minden okkal történik. 

– Miért lett számodra ilyen fontos Kisapostag? 

– Először csak Attiláék miatt jöttem ide. De ahogy egyre többet jártam, megfogott a közösség. Befogadó, családias hangulat van itt. Örömmel fogadják az embert, akkor is, ha „kívülről” jön. 

Most már öt éve főzöm a falu halászlevét. Nem csak falunapon, de szüreti bálra, árvízvédekezéskor is. Jó érzés látni, hogy szeretik.

És persze jó buli is. Én sosem akartam versenyző lenni, inkább a közösségnek főztem mindig, de valahogy ezek a dolgok úgy jöttek, ahogy kellett. 

 

A Kisapostagi Halászléfőző Versenyen indultam először komolyabban, és ott arany fokozatú első helyezést kaptam, megkaptam a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség vándorserlegét is. Ez egy hatalmas élmény volt, mert helyben - azok előtt az emberek előtt, akikkel együtt élek és akiket szeretek -, kaptam elismerést. Aztán 2024-ben jött a jubileumi, 25. Halászléfőző és Snecifogó Verseny, ott is arany minősítést és első helyet szereztem. Akkor mondták először, hogy

Karcsi, ez már nem csak hobbi, amit csinálsz, hanem tényleg mestermunka.

Idén a Fehérvári Halünnepen indultunk csapatban a Kisapostagi Horgászegyesület színeiben – „Ponty jó csapat” néven. Ott már nagyobb mezőny volt, de megint sikerült megnyernünk a halászlé kategóriát, és még különdíjat is kaptunk a zsűritől a csapatmunkáért, a tálalásért. Hát, ott tényleg megdobogott a szívem, mert regionálisan is elismerték, amit csinálok. 

 

Legutóbb pedig Baracson vettünk részt csapatunkkal a Halászléfőző versenyen, ahol szintén első helyezést értünk el. Tehát, ha így nézem, a halászlé tényleg sok mindent adott nekem: barátságokat, közösséget és egy csomó élményt. És mindig azt érzem, hogy amikor főzök, akkor nem csak ételt adok, hanem egy kis törődést is az embereknek.

– Úgy tűnik, te mindig pozitívan állsz az élethez. Nem szoktál stresszelni?

– Nem. A feleségem aggodalmasabb, de én mindig azt mondom: „Nézz körül, mid van.” Hiszem, hogy mindennek oka van. Ha nem indul el a kocsi időben, lehet, hogy elkerülsz egy balesetet. A nővérem angliai munkaadója húsz évig minden nap ugyanazzal a vonattal járt dolgozni. Egyetlen egyszer nem azzal a járattal ment – azon a napon történt a nagy angliai vonatbaleset. Ezek nem véletlenek. 

– Ha visszanézel az életedre, mit érzel?

– Hálát. Ha húsz éve valaki azt mondja, hogy lesz három gyerekem, szép házam, kertem, működő vállalkozásom, tiszteletbeli polgárság Kisapostagon – kinevetem. Azt mondtam volna: „Én? Egy szakmunkás végzettségű, közepes tanuló?” És tessék, itt vagyunk. Ezért mondom: nem panaszkodunk. Inkább hálásak vagyunk. 

– És a jövő? 

– Nyitott vagyok mindenre. Ha újra vendéglátás, akkor felveszem a fekete nadrágot. Ha új szakma, azt is megtanulom, mert tudom, hogy minden pont úgy történik, ahogy annak lenni kell.

További hírek a témában
