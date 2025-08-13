1 órája
Minden okkal történik: egy halászléfőző mester életének fordulatai és sikerei
Mi mindent adhat egy tál halászlé? Barátságokat, közösséget, élményeket – és olykor még elismerést is. Karcsi Dunaújvárosból indult, dolgozott a vendéglátásban, majd a vasműben, de a halászléfőzés mindig több volt számára, mint hobbi: egy gesztus, amivel örömet adhatott másoknak. Most, hogy Kisapostag tiszteletbeli polgárává választották, hálával és derűvel mesél az életszakaszairól, a családjáról és arról, miért hiszi, hogy minden okkal történik.
Zsigmond Károly volt vendéglátós, dolgozott a vasműben, ma pedig családapaként, vállalkozóként és halászléfőző mesterként is helytáll. Ami viszont sosem változott: az emberek iránti szeretete, és az, ahogyan a halászlevet sosem csak ételnek, hanem egyfajta figyelmességnek tekinti. Most, hogy Kisapostag Tiszteletbeli Polgára lett, leültünk vele beszélgetni múltról, jelenről, családról, ételekről – és arról, miért hiszi: az életben semmi sem történik véletlenül.
Zsigmond Károly Kisapostag Tiszteletbeli Polgára lett
– Kezdjük a legfrissebbel: mit éreztél, amikor átadták neked a „Kisapostag Tiszteletbeli Polgára” címet?
– Őszintén? Elsőre kicsordult a könnyem. Meglepődtem. Nem számítottam rá, hiszen ilyen díjat még sosem adtak itt. Attila, a polgármester, ezzel a gesztussal… hát, megríkatott. Régóta mondogatom, hogy már tiszteletbeli kisapostaginak érzem magam, mert ez a falu… ez egy élmény. Tegnap is kint voltunk. Tegnapelőtt a családdal mentünk le a „beach-re”, ahogy mi hívjuk.
Ott úgy fogadnak az emberek, mintha hazamennék. És ami a legfontosabb: befogadtak. Nem csak engem, a gyerekeimet is.
Tudod, ez nem véletlen. Ha látok egy felhívást, mondjuk szemétszedésre, az ember gondolkodás nélkül ugrik. Mert azt akarjuk, hogy ez a hely szép, élhető legyen. És ezért jó érzés tenni.
– Nagy Attilával, Kisapostag polgármesterével is van egy hosszú közös történetetek, igaz?
– Igen, több mint húsz éve tart a barátságunk. Összejárunk, horgászunk, jókat főzünk, eszünk, beszélgetünk. Innen indult a halászlé is. Eleinte ő főzte az önkormányzati rendezvényekre, de egy idő után azt mondta: „Figyelj, tudnál segíteni a halászléfőzőn?” Akkor még csak besegítettem – végül az lett, hogy én főztem meg. Nyilván odajött, kóstolt, véleményezett, de rám bízta. Az elején mindig kérdezgettem: „Szerinted jó?” Talán ez a mai napig megmaradt. Így alakult ki, hogy ma már a falunapokon, a szüreti bálon, sőt árvízvédekezéskor a katonáknak is én főztem. Volt, hogy százötven emberre készítettem halászlevet, amiben Editke (Kisapostag falugondnoka, Héring Zoltánné) segített, s amiért hálás vagyok neki.
– Mi a titka a te halászlevednek?
– Egyszerű. Jó hal, jó paprika, jó arányok és időzítés. A dunai halászlé – amit sokan bajainak hívnak, de én inkább baracsinak mondom, mert ott tanultam – a legegyszerűbb. Hagyma, hal, víz, só, aztán amikor lobog, megpaprikázod, és 20-22 percig főzöd. A tiszai halászlé más: sok apró hal, fejek, farkak főnek órákig, hagymával, aztán átpasszírozod, lesz egy sűrű alaplé, abba kerül a halszelet. Sűrűbb, gazdagabb íz, de más karakter. Én mindkettőt főzöm. Ha magunknak itthon, inkább a gyorsabb dunait. De ha a középső lányom harcsát kér, akkor inkább tiszait csinálok neki, mert abban elfér a harcsafilé is.
– Hol kezdődött az életed?
– Dunaújvárosban születtem, 1977. június 14-én. Apukám Bodajkról, anyukám Szankról került a városba – a vasmű miatt kaptak lakást a Római körúton. Klasszikus kétszobás panel. Ott nőttem fel a nővéremmel, ott játszottunk a ligetben. Ahogy nőttünk, jött az igény, hogy jó lenne külön szoba. Akkoriban volt SZOCPOL támogatás, így Mezőfalvára költöztünk egy négylakásos tárasaházba. Így már mindenkinek jutott külön tér.
– Mit dolgoztak a szüleid?
– Anyu varrónő volt, saját kis varrodával. Volt egy méteráru boltunk is, ahova jöttek a kuncsaftok, személyre szabott ruhákat készíttetni. Apu a vasműben dolgozott, 45 évig, hengerészként. Onnan ment nyugdíjba. Dolgos, egyszerű emberek voltak, megtanították, hogy a munkát becsülni kell.
– Te hogyan választottál szakmát?
– Tizennégy évesen kérdezték, mi leszek… ki tudja abban a korban? Szerettem a konyhát, a sürgést-forgást, gondoltam, szakács leszek. De nem voltam kimagasló tanuló, így végül felszolgálónak vettek fel a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Intézetbe. Három év tanulás, vizsga, aztán szerelem lett a szakmából.
– Elsőként Szabadszálláson, a legendás Nimród Vadvendéglőben dolgoztam. Bösztörpusztán napi 600 német turistát szolgáltunk ki pusztaprogramokon: csikósok, pálinka, kenyérlángos, citerazenekar… igazi élmény volt. Öt évig éltem ott. 2002-ben hazajöttem, és Baracson kötöttem ki a Halászcsárdában, ahol 13 évet dolgoztam. Az volt a vendéglátás igazi szépsége: ismertük a vendégek nevét, szokásait. Hírességek, politikusok jártak a csárdába. Ott tanultam meg, mitől lesz mindig ugyanolyan a halászlé húsz év múlva is, mint tegnap volt. Később a Dunaújvárosi Halászcsárdába kerültem, amelyben nagyobb volt a forgalom. De kevesebb lett a személyesség - nem volt annyi idő beszélgetni a vendéggel.
– Miért hagytad ott végül a vendéglátást?
– Mert nem családbarát. Hétvégén, ünnepnapokon kellett dolgozni. A gyerekeim meg csak hétvégén értek rá, mert addigra iskoláskorúak lettek. Több időt szerettem volna velük tölteni, kiszámíthatóbb időbeosztásra vágytam. Emiatt is éreztem szükségét, hogy megszerezzem az érettségit is, így beiratkoztam a Rosti Pál Gimnázium esti tagozatára, ahol 2016-ban levizsgáztam, és így lett lehetőségem váltani. Két munkahely, három gyerek mellett csak egy támogató feleséggel sikerülhetett.
– Így kerültél a Vasműbe?
– Igen. Egy kedves törzsvendég szólt, hogy van felvétel. A hőkezelő üzembe kerültem adagolónak. És érdekes módon a felszolgálói logikát ott is tudtam használni. Az állások voltak az „asztalok”, a tekercsek a „vendégek”, a darusok a „pincérek”, én pedig irányítottam. És tudod, milyen jó volt? Nyugodt, kiszámítható. Nyolc óra munka, nyolc óra pihenő. Családos emberként aranyat ért, hogy évekre előre tudtam a beosztást.
– De aztán a gyár is leállt.
– Igen, nyolc év után jött a leállás. De még ebben is láttam a jót. Közben apu kórházba került, és ott tudtam lenni vele az utolsó időben. Most pedig édesanyám műtétje és ápolása miatt jött ki „szerencsésen”, hogy ráérek. Ezért hiszem, hogy mindennek oka van.
– Három lányod van. Milyenek ők?
– Gréta, a legnagyobb, most érettségizett, céltudatos. Mivel rajong a Forma–1-ért, szeptembertől Győrben folytatja tanulmányait a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának Műszaki menedzser szakán. 2026-ban jön az Audi a Forma–1-be, ő ott szeretne dolgozni – logisztikában vagy mérnöki területen.
Aletta közösségi ember, szeret ebben a családias környezetben szerepelni, táncol Kisapostagon a szüreti bálokon. Most inkább a barátok és a szerelem a fontos neki.
Luca, a legkisebb, egy vagány életrevaló. Most sportlövészetre jár, telitalálatos lőlapokat hoz haza, de közben sminkmester is lehetne – képes egy órát alkotni a sminkkészletével, de a festészet sem áll messze tőle. Kirándulunk, biciklizünk, társasozunk. Mind a hárman úszók voltak, még Hosszú Katinkával is úsztak együtt. A Covid alatt itthon csináltunk akadálypályát, amolyan mini exatlont, hogy ne essenek ki a formából.
– Van egy webáruházatok, honnan jött az ötlete?
– 2013-ban, még a belvárosi lakásunkban. Először Kínából rendeltünk apróságokat a gyerekeknek, ami nem kellett, eladtuk a Vaterán. Aztán tortadíszítő eszközöket kezdtünk árulni. Szépen kinőtte magát, lett belőle Grallu Tortadekoráció Kft. – a gyerekeink keresztnevének kezdőbetűiből. 2019-ben „Ország Boltja” minőségi III. díjat nyertünk. Képzeld el, meghívtak a díjátadóra Pestre, ott ültünk az Emaggal, Mall.hu-val, Harsányi Levente konferált… mesébe illő volt. Ma már főállásban a feleségem viszi.
– Régen a belvárosban laktatok. Miért költöztetek Dunaújváros családi házas övezetébe?
– A Liget közben éltünk egy kétszobás lakásban, minden karnyújtásnyira volt: uszoda, iskola, piac. Nagyon szerettem azt a kényelmes, belvárosi életet, még azt terveztem, hogy inkább megvesszük a szomszéd lakást, összenyitjuk, és maradunk ott. Aztán jött a CSOK. A barátok mondták: „Három gyereked van, alá se kell írnod semmit, ez ajándék tízmillió. Kár lenne kihagyni.” Eleinte tiltakoztam, de végül úgy éreztem, ez egy jel. Szerdán kijöttünk megnézni a környéket. Addig sosem jártam erre. Csak egy üres telek volt, de ahogy megláttam, azt mondtam: „Úristen, de szép itt minden. Itt szeretnék élni.” Két nap alatt döntöttünk, és hamarosan aláírtuk a szerződést.
– És most milyen itt lakni?
– Felszabadító. Van kert, hely a gyerekeknek. Ha valaki, régen azt mondja, hogy lesz egy ilyen házunk, három gyerekkel, kutyával, kerttel… el se hittem volna. Ezért mondom, hogy minden okkal történik.
– Miért lett számodra ilyen fontos Kisapostag?
– Először csak Attiláék miatt jöttem ide. De ahogy egyre többet jártam, megfogott a közösség. Befogadó, családias hangulat van itt. Örömmel fogadják az embert, akkor is, ha „kívülről” jön.
Most már öt éve főzöm a falu halászlevét. Nem csak falunapon, de szüreti bálra, árvízvédekezéskor is. Jó érzés látni, hogy szeretik.
És persze jó buli is. Én sosem akartam versenyző lenni, inkább a közösségnek főztem mindig, de valahogy ezek a dolgok úgy jöttek, ahogy kellett.
A Kisapostagi Halászléfőző Versenyen indultam először komolyabban, és ott arany fokozatú első helyezést kaptam, megkaptam a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség vándorserlegét is. Ez egy hatalmas élmény volt, mert helyben - azok előtt az emberek előtt, akikkel együtt élek és akiket szeretek -, kaptam elismerést. Aztán 2024-ben jött a jubileumi, 25. Halászléfőző és Snecifogó Verseny, ott is arany minősítést és első helyet szereztem. Akkor mondták először, hogy
Karcsi, ez már nem csak hobbi, amit csinálsz, hanem tényleg mestermunka.
Idén a Fehérvári Halünnepen indultunk csapatban a Kisapostagi Horgászegyesület színeiben – „Ponty jó csapat” néven. Ott már nagyobb mezőny volt, de megint sikerült megnyernünk a halászlé kategóriát, és még különdíjat is kaptunk a zsűritől a csapatmunkáért, a tálalásért. Hát, ott tényleg megdobogott a szívem, mert regionálisan is elismerték, amit csinálok.
Nyert a kisapostagi tiszai jellegű dunai halászlé - képgalériával
Legutóbb pedig Baracson vettünk részt csapatunkkal a Halászléfőző versenyen, ahol szintén első helyezést értünk el. Tehát, ha így nézem, a halászlé tényleg sok mindent adott nekem: barátságokat, közösséget és egy csomó élményt. És mindig azt érzem, hogy amikor főzök, akkor nem csak ételt adok, hanem egy kis törődést is az embereknek.
– Úgy tűnik, te mindig pozitívan állsz az élethez. Nem szoktál stresszelni?
– Nem. A feleségem aggodalmasabb, de én mindig azt mondom: „Nézz körül, mid van.” Hiszem, hogy mindennek oka van. Ha nem indul el a kocsi időben, lehet, hogy elkerülsz egy balesetet. A nővérem angliai munkaadója húsz évig minden nap ugyanazzal a vonattal járt dolgozni. Egyetlen egyszer nem azzal a járattal ment – azon a napon történt a nagy angliai vonatbaleset. Ezek nem véletlenek.
– Ha visszanézel az életedre, mit érzel?
– Hálát. Ha húsz éve valaki azt mondja, hogy lesz három gyerekem, szép házam, kertem, működő vállalkozásom, tiszteletbeli polgárság Kisapostagon – kinevetem. Azt mondtam volna: „Én? Egy szakmunkás végzettségű, közepes tanuló?” És tessék, itt vagyunk. Ezért mondom: nem panaszkodunk. Inkább hálásak vagyunk.
– És a jövő?
– Nyitott vagyok mindenre. Ha újra vendéglátás, akkor felveszem a fekete nadrágot. Ha új szakma, azt is megtanulom, mert tudom, hogy minden pont úgy történik, ahogy annak lenni kell.