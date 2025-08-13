Minden okkal történik: egy halászléfőző mester életének fordulatai és sikerei

Zsigmond Károly volt vendéglátós, dolgozott a vasműben, ma pedig családapaként, vállalkozóként és halászléfőző mesterként is helytáll. Ami viszont sosem változott: az emberek iránti szeretete, és az, ahogyan a halászlevet sosem csak ételnek, hanem egyfajta figyelmességnek tekinti. Most, hogy Kisapostag Tiszteletbeli Polgára lett, leültünk vele beszélgetni múltról, jelenről, családról, ételekről – és arról, miért hiszi: az életben semmi sem történik véletlenül.

Zsigmond Károly Kisapostag Tiszteletbeli Polgára lett

– Kezdjük a legfrissebbel: mit éreztél, amikor átadták neked a „Kisapostag Tiszteletbeli Polgára” címet?

– Őszintén? Elsőre kicsordult a könnyem. Meglepődtem. Nem számítottam rá, hiszen ilyen díjat még sosem adtak itt. Attila, a polgármester, ezzel a gesztussal… hát, megríkatott. Régóta mondogatom, hogy már tiszteletbeli kisapostaginak érzem magam, mert ez a falu… ez egy élmény. Tegnap is kint voltunk. Tegnapelőtt a családdal mentünk le a „beach-re”, ahogy mi hívjuk.

Ott úgy fogadnak az emberek, mintha hazamennék. És ami a legfontosabb: befogadtak. Nem csak engem, a gyerekeimet is.

Tudod, ez nem véletlen. Ha látok egy felhívást, mondjuk szemétszedésre, az ember gondolkodás nélkül ugrik. Mert azt akarjuk, hogy ez a hely szép, élhető legyen. És ezért jó érzés tenni.

– Nagy Attilával, Kisapostag polgármesterével is van egy hosszú közös történetetek, igaz?

– Igen, több mint húsz éve tart a barátságunk. Összejárunk, horgászunk, jókat főzünk, eszünk, beszélgetünk. Innen indult a halászlé is. Eleinte ő főzte az önkormányzati rendezvényekre, de egy idő után azt mondta: „Figyelj, tudnál segíteni a halászléfőzőn?” Akkor még csak besegítettem – végül az lett, hogy én főztem meg. Nyilván odajött, kóstolt, véleményezett, de rám bízta. Az elején mindig kérdezgettem: „Szerinted jó?” Talán ez a mai napig megmaradt. Így alakult ki, hogy ma már a falunapokon, a szüreti bálon, sőt árvízvédekezéskor a katonáknak is én főztem. Volt, hogy százötven emberre készítettem halászlevet, amiben Editke (Kisapostag falugondnoka, Héring Zoltánné) segített, s amiért hálás vagyok neki.