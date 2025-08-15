augusztus 15., péntek

Rácalmás

1 órája

Zöldhulladékos zsákátvétel: fontos tudnivalók és időpontok

Címkék#Rácalmás#zsákátvétel#önkormányzat

Duol.hu

Rácalmás önkormányzata tájékoztatta a lakosságot a közösségi oldalán, hogy megérkeztek a 2025. év második félévére járó zöldhulladék-gyűjtő zsákok a polgármesteri hivatalba. Azok a háztartások, amelyeknél szerződés szerinti, rendszeres szemétszállítás van, és nincs díjtartozásuk, 5 darab zsák átvételére jogosultak. Az átvétel ügyfélfogadási időben történik: hétfőn és pénteken 8–12 óráig, szerdán 8–12 és 13–17 óráig. A szolgáltató az éves ütemterv szerint szállítja el a megtöltött, kihelyezett zsákokat.

