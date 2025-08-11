Zene, buli, szúnyogok és egy rossz hír

Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése

A Fővárosi Törvényszék felszámolási eljárásban hozott végzése alapján nyilvánosságra hozták, hogy eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. („felszámolás alatt”) vagyonelemeinek értékesítése. Az ügy a Dunaferr körüli felszámolási folyamat része, amelyben a térség egyik legnagyobb ipari szereplőjének sorsa dőlt volna el.

Tovább

Dunaújvárosban is erősödik a szúnyogártalom – ekkor jön a beavatkozás

A Dunán levonult kisebb árhullám után rengeteg új szúnyogtenyészőhely alakult ki, ahol tömegesen fejlődnek az ártéri fajok, így a szúnyoggyérítés folytatása ezen a héten elengedhetetlen lesz ezeken a területeken.

Tovább

Különleges nyárzáró koncert lesz Dunaújvárosban

A Bartók Kamaraszínház különleges nyárzáró–évnyitó koncerttel várja a közönséget a Petőfi Művészeti Ligetben, amelyre a belépés ingyenes.

Tovább

Közeleg a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny

Idén is izgalmas programokkal várja a látogatókat a Duna-part. Közeledik a XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny, amely immár hagyományosan a nyár egyik legkedveltebb közösségi eseménye. 2025. augusztus 30-án a Bárka Beach környezete ismét igazi fesztiválhangulatot ígér: homokos part, árnyas pihenőhelyek, frissítő italok, remek programok és jókedv fogadja az érkezőket.

Tovább