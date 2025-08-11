augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírmix

22 órája

Zene, buli, szúnyogok és egy rossz hír

Címkék#szúnyogártalom#koncert#Dunaferr

Jelen hírösszefoglalónkban a nap legfontosabb híreit közöjük:

Duol.hu

Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése

A Fővárosi Törvényszék felszámolási eljárásban hozott végzése alapján nyilvánosságra hozták, hogy eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. („felszámolás alatt”) vagyonelemeinek értékesítése. Az ügy a Dunaferr körüli felszámolási folyamat része, amelyben a térség egyik legnagyobb ipari szereplőjének sorsa dőlt volna el.

Tovább

Dunaújvárosban is erősödik a szúnyogártalom – ekkor jön a beavatkozás

A Dunán levonult kisebb árhullám után rengeteg új szúnyogtenyészőhely alakult ki, ahol tömegesen fejlődnek az ártéri fajok, így a szúnyoggyérítés folytatása ezen a héten elengedhetetlen lesz ezeken a területeken.

Tovább

Különleges nyárzáró koncert lesz Dunaújvárosban

A Bartók Kamaraszínház különleges nyárzáró–évnyitó koncerttel várja a közönséget a Petőfi Művészeti Ligetben, amelyre a belépés ingyenes.

Tovább

Közeleg a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny

Idén is izgalmas programokkal várja a látogatókat a Duna-part. Közeledik a XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny, amely immár hagyományosan a nyár egyik legkedveltebb közösségi eseménye. 2025. augusztus 30-án a Bárka Beach környezete ismét igazi fesztiválhangulatot ígér: homokos part, árnyas pihenőhelyek, frissítő italok, remek programok és jókedv fogadja az érkezőket.

Tovább

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu