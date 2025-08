Éjszakai lármázás az Aranyvölgyi úton - újabb fejlemények az ügyben

Több tucat hozzászólás érkezett a témában, amelyekből világosan látszik: a zajongás problémája nem egyedi, és sokak számára napi (vagy inkább éjszakai) szinten megterhelő jelenség. A kommentelők túlnyomó többsége megerősítette a cikkben leírtakat: Dunaújváros több pontján – különösen a belvárosban, a Római városrészben, a Vasmű úton, a Szórád Márton úton, valamint a benzinkutak környékén – rendszeresen tapasztalható hangos zene, motorbőgés, ordítozás, sőt gyakran még üvegtörés is.

Hiába csukódik be az ablak, a zajongás nyomot hagy a mindennapokon.

Zajongás miatt szólalt meg a város

Többen arról számoltak be, hogy bár segítséget kértek a hatóságoktól, de mire a járőrök megérkeznek, a hangoskodók gyakran már továbbállnak – így nehéz érdemben intézkedni. Sokan jelezték, hogy az éjszakai közbiztonsági egységek jelenléte alacsony, és kérdéses számukra, hogy a zajjal járó problémák megoldása mennyire sikeres. A visszajelzések alapján világos: a városlakók nem harcra, hanem nyugalomra vágynak — hogy az éjszaka újra a békés pihenést jelentse.

Ugyanakkor akadtak olyan hozzászólók is, akik másként látták a helyzetet: szerintük örüljünk, hogy „végre történik valami” Dunaújvárosban, és a fiataloknak is kell egy tér a kikapcsolódásra. Ezek a vélemények gyakran ironikusabb vagy lazább hangvételben érkeztek. Volt, aki humorral, mémekkel reagált, volt, aki indulattal, mások kétségbeeséssel. A közös azonban minden reakcióban az, hogy ez a probléma valós, és megoldásra vár.

A csend nem luxus, hanem alapvető szükséglet – ezt üzeni Dunaújváros lakóinak többsége. Az első cikk nem csak egyetlen ember panasza volt: egy sokakat érintő probléma megszólaltatása.

A kommentek alapján pedig egyértelmű: a város lakóinak elege van az éjszakai ricsajból. A lakók célja nem a fiatalok vagy a városi rendezvények bírálata, hanem a felelőtlen zaj okozta nyugtalanság megszüntetése!

Az esettel kapcsolatban természetesen megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság kommunikációs osztályát is, ahonnan az alábbi választ kaptuk:

Az Önök által említett eset kapcsán rendőri intézkedés nem történt az elmúlt hónapokban. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, ha jogsértést tapasztalnak, akkor az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon tegyenek bejelentést.

Kiinduló forrásunk pedig azzal keresett meg minket, hogy hétfőn éjszaka szintén szokásosan elkezdődött a ramazúri, de a rendőrség véget vetett a „partinak" és csend lett.

