Éjszakai rémálom Dunaújvárosban – motorbőgés, ordító zene, tehetetlen lakók!

Dunaújváros Aranyvölgyi útján él, egy forgalmas út és egy 0–24 órás benzinkút közvetlen közelében. A helyieknek nem is kell ébresztőóra: minden este ugyanazzal a „műsorral” szembesülnek – autók, motorok, dübörgő zene, ordítás, driftelés, kiabálás, gyakran hajnal háromig tartó zajongás.

Zajongás és álmatlan éjszakák a benzinkút közelében

Zajongás és tehetetlenség az Aranyvölgyi úton

– Olyan zaj van, mintha bent ülnének a hálószobámban. Fociznak a kúton, kirakják az aktív hangfalat, ordít a zene, 15-20 autó áll be egyszerre, és kezdődik a buli. Nem egy hétvégéről beszélünk. Ez minden egyes este így zajlik – meséli Krisztina. Többször próbált segítséget kérni. Hívta a 112-t, de mire kijön a rendőrség, a fiatalok furcsa módon eltűnnek. Emellett a városvezetéshez is fordult már, de eddig érdemi előrelépés nem történt. Bár korábban ígéretet kapott arra, hogy a problémát továbbítják a megfelelő hatóságoknak, a helyzet azóta sem változott érezhetően.

Az elköltözés gondolata már Krisztinában is megfogalmazódott, de végül mindig visszatartja, hogy a lakás árából nem tudna máshol új otthont vásárolni, ráadásul hitelbe sem szeretne belemenni.

– Az Aranyvölgyi úton egyébként is hatalmas a forgalom, de amióta a benzinkút éjjel-nappal nyitva van, a helyzet sokak szerint kezelhetetlenné vált. Driftelnek a töltőállomáson belül, figyelmen kívül hagyják a behajtani tilos táblákat, és több száz lóerős autóikkal életveszélyes mutatványokat hajtanak végre. Már otthon is csak erről szól minden este. Becsukjuk az ablakot, de a feszültség nemcsak kint, de bent is jelen van. Csak aludni szeretnék. Nyáron, nyitott ablaknál. Hogy másnap úgy menjek be dolgozni, hogy ne zombiként üljek végig egy egész munkanapot – vallja be őszintén.