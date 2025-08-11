Súlyos vonatgázolás okoz fennakadást az egyik legforgalmasabb vasúti szakaszon!

Hétfő délután a Déli pályaudvarról Balatonfüredre tartó Katica InterRégió vonat a dinnyési vasútállomás közelében elütött egy embert. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik segítenek a vonatgázolás mentési munkálataiban és az utasok átszállításában. A vonaton mintegy kétszázan utaztak, számukra mentesítő szerelvényt indít a vasúttársaság. A tűzoltók közreműködnek majd az utasok biztonságos átemelésében és az új vonatra való feljutásban. A vasúttársaság tájékoztatása szerint Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon lehet közlekedni, ezért a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, illetve vonatkimaradásra kell számítani – írta a katasztrofavedelem.hu.

A vonatgázolás következtében a székesfehérvári vonalon késésekre és vonatkimaradásokra kell számítani.

Forrás: Getty Images