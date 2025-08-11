augusztus 11., hétfő

Fennakadás

2 órája

Súlyos vonatgázolás okoz fennakadást az egyik legforgalmasabb vasúti szakaszon!

Címkék#menetidő#Katica InterRégió#dinnyési#baleset#Székesfehérvár#vasúttársaság

Embert gázolt a Katica InterRégió vonat Dinnyésnél, késések és vonatkimaradások a székesfehérvári vonalon.

Duol.hu

Hétfő délután a Déli pályaudvarról Balatonfüredre tartó Katica InterRégió vonat a dinnyési vasútállomás közelében elütött egy embert. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik segítenek a vonatgázolás mentési munkálataiban és az utasok átszállításában. A vonaton mintegy kétszázan utaztak, számukra mentesítő szerelvényt indít a vasúttársaság. A tűzoltók közreműködnek majd az utasok biztonságos átemelésében és az új vonatra való feljutásban. A vasúttársaság tájékoztatása szerint Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon lehet közlekedni, ezért a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, illetve vonatkimaradásra kell számítani – írta a katasztrofavedelem.hu.

vonatgázolás
A vonatgázolás következtében a székesfehérvári vonalon késésekre és vonatkimaradásokra kell számítani. 
Forrás: Getty Images

 

 

