Volkswagen-találkozó nagy sikerrel (videóval, képgalériával)

Először adott otthont a Volkswagen-találkozónak Dunújváros, eddig ugyan is a Pécs melletti Orfű volt a házigazda. Petres Dániel főszervezővel (akinek a feleség az első számú segítője) beszélgettünk a szombati napon.

Petres Dániel, a Volkswagen-találkozó egyik főszervezője

Fotó: Agárdy Csaba

Az első Volkswagen-találkozó 2013-ban volt

- Az első találkozónkat 2013 nyarán rendeztük meg az Orfűi Panoráma Campingben. VWagányok Baráti Kör néven indultunk, és az első 6 évben így is ismertek meg minket egyre szélesebb körökben. Az első talin 130 autóval vettek részt, majd évről évre egyre többen és többen érkeztek hozzánk, mire a kilencedik találkozón elértük a 947 autót és körülbelül 3600 embert. 2018-ban Péter János „Mucky” szervezőtársunk tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk, így kegyeleti okokból nevet és arculatot váltottunk. 2019-ben már s’VWagger Orfűsee néven folytattuk tovább a rendezvényt. 2025-ben helyszínt váltottunk, és átköltöztünk Dunaújvárosba, a Szalki-sziget kempingbe. A helyszín változással összhangban arculatot és nevet is vált a rendezvény, Orfűsee helyett ezen a nyáron már VOLKS ISLAND néven fut a találkozó.

Arra a kérdésünkre, hogy ennyi idő után miért váltottak és miért pont Dunaújvárosra esett a választásuk, a főszervező így válaszolt. - Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje váltani. Öt helyszín is szóba került a költözéskor. A Szalki-szigeten rendezik az Alfa Romeo találkozót, az AlfaCityt, ennek a szervezőivel beszélgettünk, ők ajánlották a szigetet, az előkészületekben is segítségünkre voltak, mintahogy a város is.

A jövőt illetően Petres Dániel elmondta, hajlanak arra, hogy itt maradjanak, tetszik a hely, jók a tapasztalataik.