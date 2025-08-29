Veteránból esküvői sztár: a Volkswagen T2-es legendája!

Imre régen motoros volt, de a Volkswagenek végül teljesen elcsábították – ma nyolc VW-ből áll a gyűjteménye. Legféltettebb kincse egy szürke Volkswagen T2-es, amely eredetileg katonai mentőként szolgált az osztrák Klagenfurt repterén. A jármű 1974-ben készült, 2000 körül került Magyarországra, majd hosszú felújítási folyamat következett: lakatolás, fényezés, új kábelezés, motor- és váltófelújítás – írta társlapunk a feol.hu.

Ez a ritka Volkswagen T2-es Transporter Székesfehérváron katonai múltját hátrahagyva most esküvők sztárja.

Fotó: S. Töttő Rita

Egyedi belsővel rendelkező különleges Volkswagen T2-es

Az autó tágas belső térrel rendelkezik, ami nem véletlen: eredetileg a hordágynak és az orvos ülésének szánták ezt a részt. Ma már szabadon alakítható, és Imre tervei között szerepel, hogy kényelmes, közösségi térré formálja – például egy kinyitható kanapéval vagy egy praktikus asztallal. A kárpitozás is egyedi igények szerint készült: elegáns és közben nagyon szép kockás kárpitot kapott az ülés, a fedélzet egy része és a napellenző is.

A híres T2-es

A Bulli második generációja, a T2 1967-ben mutatkozott be, nagyobb ablakokkal, íveltebb szélvédővel és tolóajtóval, hamar a korszak jelképévé válva. Európában 1979-ig gyártották, Latin-Amerikában viszont még évtizedekig futott. Imre szürke példánya ennek a korszaknak különleges túlélője: katonai kivitelben készült, 1584 köbcentis, 50 lóerős motorral, hétüléses utastérrel és 60 literes tankkal.

Szerelem a Volkswagenek iránt

Imre autói sosem voltak kész állapotban, amikor hozzá kerültek: mindegyikbe rengeteg munkát fektettek, de a végeredmény mindig lenyűgöző. Számára ez nem hobbi, hanem szerelem, amit világszerte autós találkozókon is képvisel. A Volkswagen Bulli 75 éve gördült tehát először az utakra, és a világ számos pontján lett a szabadság, az utazás és az életöröm szimbóluma.

Felújítás előtti állapotában a T2-es

Forrás: Szeglet Imre fotóarchívumából

A Volkswagen T2-es számos filmben és sorozatban tűnt fel, a Fillmore-tól a Scooby-Doo „Mystery Machine”-jén át a ’70-es és ’80-as évek hangulatát idéző jelenetekig, bizonyítva ikonikus, kultikus státuszát a popkultúrában.

