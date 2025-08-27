1 órája
Mentés a Velencei-tavon: hatósági beavatkozásra volt szükség!
A Velencei-tónál az elmúlt napokban több kisebb vízi balesethez riasztották a hatóságokat.
Augusztus 23-án délután nem sokkal 14 óra előtt a Templom-tisztás közelében egy háromfős legénységgel közlekedő vitorlás kishajó vízi balesetet szenvedett, amikor fennakadt a nádfal mellett. A hajó elektromos motorját hajtó akkumulátor lemerült, így a hajó saját erejéből nem tudott továbbhaladni. A rendőrök szolgálati kisgéphajóval vontatták a járművet a kikötőbe, és a fedélzeten tartózkodó három személy sértetlenül partra került – írta a Fejér vármegyei rendőrség.
Újabb vízi baleset a Velencei-tónál
Másnap a Csárda-oldal vízterületén egy másik vitorlás hajó futott homokpadra, ahol a sekély és hínáros víz miatt elakadt. A vízi körzeti megbízottak biztonsági intézkedés mellett segítettek a fiataloknak a hajót a Nagy-tisztás mélyebb, biztonságos vízterületére vontatni.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a megfelelő felszerelés és elővigyázatosság alapvető a nyári hajózások során, így elkerülhetők az ilyen kellemetlen helyzetek.