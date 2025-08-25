augusztus 25., hétfő

10 perce

Közel él métert emelkedett a Duna vísszintje egy nap alatt

Címkék#vízállás#víz hőmérséklet#Hydroinfo#adatok

A Dunát folyamatosan figyelik a szakemberek. A vízállás alakulása fontos jelzés a térségben élőknek is.

Duol.hu

A Duna folyamatos változásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is fontos információ. A hydroinfo.hu adatai alapján mutatjuk, hogyan alakult a Duna állapota a térségben.

vízállás
A vízállás adatai mutatják meg, épp apad vagy árad a folyó.

Így alakult a vízállás

A folyó vízállása az elmúlt 24 órában látványosan emelkedett a térségben, a folyó áradása szinte minden mérési ponton érzékelhető.

Ercsinél jelenleg 104 centimétert mérnek, ami egyetlen nap alatt 47 centiméteres emekedést jelent. Adonynál 119 centiméteren áll a Duna, itt 51 centivel lett alacsonyabb a vízszint, a víz hőmérséklete pedig kellemes, 21,7 fok.Dunaújvárosnál is folytatódik az áradás: a vízállás mindössze 88 centiméter, ami 24 óra alatt 55 centis emelkedést mutat. A víz hőmérséklete itt 20,9 fok. Dunaföldvárnál még negatív értéket mértek, a folyó szintje -29 centiméter, ami egy nap alatt 67 centivel emelkedett, a víz hőmérséklete 21,3 fok.

Összességében tehát a Duna ezen a szakaszon jelentős vízszint-emelkedést mutat, miközben a víz hőmérséklete változatlanul 21 fok körül alakul, így fürdésre és vízi sportokra még mindig alkalmas.

 

