Ennyivel változott a Duna vízállása egy nap alatt

A Duna folyamatos változásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is fontos információ. A hydroinfo.hu adatai alapján mutatjuk, hogyan alakult a Duna állapota a térségben.

A vízállás adatai mutatják meg, épp apad vagy árad a folyó.

Így alakult a vízállás

A folyó vízállása az elmúlt 24 órában látványosan csökkent a térségben, a folyó apadása szinte minden mérési ponton érzékelhető.

Ercsinél jelenleg 53 centimétert mérnek, ami egyetlen nap alatt 52 centiméteres csökkenést jelent. Adonynál 63 centiméteren áll a Duna, itt 44 centivel lett alacsonyabb a vízszint, a víz hőmérséklete pedig kellemes, 21,7 fok.Dunaújvárosnál is folytatódik az apadás: a vízállás mindössze 28 centiméter, ami 24 óra alatt 36 centis visszaesést mutat. A víz hőmérséklete itt 21,3 fok. Dunaföldvárnál pedig már negatív értéket mértek, a folyó szintje -99 centiméter, ami egy nap alatt további 28 centivel süllyedt, a víz hőmérséklete 21,6 fok.

Összességében tehát a Duna ezen a szakaszon jelentősen apad, miközben a víz hőmérséklete változatlanul 21 fok körül alakul, így fürdésre és vízi sportokra még mindig alkalmas.