Tovább apad a Duna vízszintje a térségben

A Duna folyamatos változásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is fontos információ. A hydroinfo.hu adatai alapján mutatjuk, hogyan alakult a Duna állapota a térségben.

Meglepő változások a Duna vízállásában.

Vízállás: Nyár végi arcát mutatja a Duna

Ercsinél jelenleg 77 centiméter a vízállás, ami egy nap alatt 27 centiméterrel alacsonyabb lett. Adonynál 94 centiméteren áll a folyó, itt 24 centiméteres csökkenést mértek, a víz hőmérséklete pedig 21,7 fok.

Dunaújvárosnál is folytatódik az apadás: a vízszint 71 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 17 centivel csökkent. A víz hőmérséklete 20,7 fok, vagyis kissé hűvösebb, mint a környező szakaszokon.

Dunaföldvárnál a vízszint továbbra is -99 centiméter, itt egyetlen nap alatt 34 centis apadást mértek. A víz hőmérséklete 21,1 fok.

Összességében tehát a Duna ezen a szakaszon erőteljes apadást mutat, a víz hőmérséklete azonban változatlanul barátságos, így a folyó még mindig a nyár egyik legvonzóbb kikapcsolódási lehetősége marad.