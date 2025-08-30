Riasztó vízállás a Dunán – a legfrissebb adatokkal

A Duna állapota folyamatosan változik, vízszintje napról napra más képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is lényeges információ. A hydroinfo.hu adatai alapján bemutatjuk, hogyan változott a Duna állapota a térségben.

Vízállás: Tovább csökken a Duna vízszintje a térségben

A folyó vízállása ismét csökkenést mutat

A Duna vízszintje továbbra is csökken a térségben, a legfrissebb adatok alacsonyabb értékeket jeleznek. A folyó hőmérséklete azonban még mindig kellemes, körülbelül 22 fokos.

Ercsinél a vízállás 6 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 11 centiméterrel csökkent. Adonynál 26 centimétert mértek, itt 12 centiméteres apadást regisztráltak, a víz hőmérséklete pedig 21,9 fokos.

Dunaújvárosnál a vízszint mindössze 2 centiméter, ami egy nap alatt 10 centiméterrel esett. A víz hőmérséklete 22,0 fokos.

Dunaföldvárnál a Duna továbbra is negatív tartományban van: -112 centiméter a vízszint, ami 24 óra alatt újabb 10 centiméteres csökkenést jelent. A víz hőmérséklete 22,0 fokos.

A folyó ezen a szakaszon összességében lassan visszahúzódik, a víz hőmérséklete pedig változatlanul komfortos.