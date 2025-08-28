augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

21°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízállás

1 órája

Centikbe zárt történet: így változik a folyó

Címkék#Hydroinfo#vízszint#Duna#víz

A Dunát folyamatosan figyelik a szakemberek. A vízállás alakulása fontos jelzés a térségben élőknek is.

Duol.hu

A Duna folyamatos változásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is fontos információ. A hydroinfo.hu adatai alapján mutatjuk, hogyan alakult a Duna állapota a térségben.

vízállás
A vízállás adatai mutatják meg, épp apad vagy árad a folyó.

Így alakult a vízállás

A Duna vízszintje tovább csökken a térségben, a legfrissebb adatok minden mérőponton apadást jeleznek. A folyó hőmérséklete ugyanakkor még mindig kellemes, 21 fok körül mozog.

Ercsinél jelenleg 30 centiméter a vízállás, ami az elmúlt 24 órában 18 centiméterrel lett alacsonyabb. Adonynál 50 centimétert mértek, itt 17 centis csökkenést rögzítettek, a víz hőmérséklete pedig 21,9 fok.

Dunaújvárosnál is folytatódik az apadás: a vízállás 25 centiméter, ami egy nap alatt 17 centiméterrel süllyedt. A víz hőmérséklete 21,2 fok.

Dunaföldvárnál a vízszint továbbra is negatív tartományban van: -87 centimétert mértek, ami 24 óra alatt további 22 centis csökkenést jelent. A víz hőmérséklete itt 21,3 fok.

Összességében tehát a Duna ezen a szakaszon határozottan apadó tendenciát mutat, a víz viszont továbbra is barátságosan meleg, így a nyári kikapcsolódásra még mindig ideális.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu