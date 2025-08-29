Apadó vízszint a Dunán – aktuális adatokkal

A Duna folyamatos változásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is fontos információ. A hydroinfo.hu adatai alapján mutatjuk, hogyan alakult a Duna állapota a térségben.

Vízállás: Tovább csökken a Duna vízszintje a térségben

A Duna továbbra is apadóban van a térségben, a legfrissebb mérési adatok mindenhol alacsonyabb vízállást mutatnak. A folyó hőmérséklete viszont még mindig kellemes, 21 fok körül mozog.

Ercsinél jelenleg 18 centiméter a vízállás, ami az elmúlt 24 órában 12 centivel lett kevesebb. Adonynál 38 centimétert mértek, itt 11 centis csökkenést regisztráltak, a víz hőmérséklete pedig 21,7 fok.

Dunaújvárosnál a vízszint mindössze 12 centiméter, ami egy nap alatt 13 centiméterrel esett. A víz hőmérséklete 21,5 fok.

Dunaföldvárnál a Duna továbbra is negatív tartományban áll: -102 centiméter a vízszint, ami 24 óra alatt újabb 15 centis apadást jelent. A víz hőmérséklete itt 21,6 fok.

Összességében tehát a folyó ezen a szakaszon folyamatosan visszahúzódik, miközben a víz hőmérséklete változatlanul kellemes marad.