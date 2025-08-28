Centikbe zárt történet: így változik a folyó

A Duna folyamatos változásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is fontos információ. A hydroinfo.hu adatai alapján mutatjuk, hogyan alakult a Duna állapota a térségben.

A vízállás adatai mutatják meg, épp apad vagy árad a folyó.

Így alakult a vízállás

A Duna vízszintje tovább csökken a térségben, a legfrissebb adatok minden mérőponton apadást jeleznek. A folyó hőmérséklete ugyanakkor még mindig kellemes, 21 fok körül mozog.

Ercsinél jelenleg 30 centiméter a vízállás, ami az elmúlt 24 órában 18 centiméterrel lett alacsonyabb. Adonynál 50 centimétert mértek, itt 17 centis csökkenést rögzítettek, a víz hőmérséklete pedig 21,9 fok.

Dunaújvárosnál is folytatódik az apadás: a vízállás 25 centiméter, ami egy nap alatt 17 centiméterrel süllyedt. A víz hőmérséklete 21,2 fok.

Dunaföldvárnál a vízszint továbbra is negatív tartományban van: -87 centimétert mértek, ami 24 óra alatt további 22 centis csökkenést jelent. A víz hőmérséklete itt 21,3 fok.

Összességében tehát a Duna ezen a szakaszon határozottan apadó tendenciát mutat, a víz viszont továbbra is barátságosan meleg, így a nyári kikapcsolódásra még mindig ideális.