A Duna vízállása drámaian változó a térségben

A Dunát folyamatosan figyelik a szakemberek. A vízállás alakulása fontos jelzés a térségben élőknek is.

Duol.hu

A Duna folyamatos változásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. A vízállás alakulása nemcsak a hajózás, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is fontos információ. A hydroinfo.hu adatai alapján mutatjuk, hogyan alakult a Duna állapota a térségben.

vízállás
Meglepő változások a Duna vízállásában.

Vízállás: Nyár végi arcát mutatja a Duna

A Duna Fejér vármegyei szakaszán szokatlanul alacsony vízállást mértek a napokban. Az Ercsitől egészen Dunaföldvárig tartó szakaszon a számok egyértelműen mutatják: a folyó drámaian apad.

Ercsinél mindössze 6 centimétert mértek – egy hét alatt a fele vízszint „eltűnt”.

Adonynál is folyamatos a csökkenés: most 26 centi, a víz hőmérséklete pedig 22,9 °C.

Dunaújvárosban már-már jelképes a vízállás: 1 centi.

A legdrámaibb adat Dunaföldvárnál, ahol −115 centit regisztráltak.

Egy héttel ezelőtt mindenhol magasabb értékeket mutattak a mérőrudak: Ercsiben például még 13 cm, Dunaújvárosnál 8 cm, Dunaföldvárnál pedig „csak” −106 cm volt a vízszint. A folyó tehát folyamatosan húzódik vissza.

 

