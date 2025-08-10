Segítség szúnyog- és kullancstámadás esetén

A nyár nemcsak a napsütés, hanem a vérszívók szezonja is. Ebben a nagy hőségben fontos, hogy odafigyeljünk magunkra, viszont ezt a kullancsok és szúnyogok sem könnyítik meg nekünk. A Szent Pantaleon kórház javasalatait és tanácsait tesszük az alábbiakban közzé. Kezdjük a szúnyogcsípésekkel. Jelei: apró, piros, viszkető pötty, gyorsan jelentkezik az égő érzés.

A vérszívók hozzátartoznak ugyan a nyárhoz, de igyekszünk ellenük védekezni Fotó: Photoroyalty

Hogyan kezelhetjük a szúnyogcsípést?

Hideg borogatás: csillapítja a viszketést.

Antihisztaminos krém vagy hűsítő, csípésre való gél (pl. kalamin tartalmú).

Ne vakarjuk a fertőzésveszély miatt!

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a környező bőr pirosan terjed, láz, fejfájás, izomfájdalom, duzzadt nyirokcsomók jelentkeznek.

Mit csináljunk a kullancscsípés esetén?

• Jelei: apró pont, gyakran nem viszket, a kullancs egy kis dudorként maradhat benn.

• Azonnali teendő: Csipesz vagy kullancskiszedő hurok segítségével fogjuk meg a fejénél, egyenesen húzva távolítsuk el. Ne csavarjuk meg, különben leszakadhat a feje és a bőrben maradhat!

A kihúzott kártevőt zárjuk kis dobozba vagy zacskóba, hogy szükség esetén azonosítható legyen.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha 3–30 nap múlva vándorló, kokárdára hasonlító bőrelváltozás jelenik meg.

Láz, fejfájás, izom és ízületi fájdalom, levertség esetén.

Fotó: nechaevkon

Hogyan védekezhetünk otthon a vérszívók ellen?

Állítsa fejjel lefelé a vödröket, talicskákat, gyermekjátékokat – ne álljon bennük víz!

Cserélje rendszeresen az állatok itatóvizét!

Fedje le az esővízgyűjtő hordókat sűrű hálóval!

Ügyeljen az ereszcsatornák és árkok tisztaságára, hogy ne pangjon a víz bennük!

Nyírja a füvet, valamint ritkítsa meg a sűrű, árnyékos növényzetet!

Személyes védekezés

Bőrre: DEET vagy picaridin tartalmú rovarriasztó, amit mindig a címke szerint használjunk – ismételje meg 4–6 óránként.

• Ruházat: hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú ing, világos színű és sűrűszövésű anyag.

• Szabadtéri eszközök: teraszon használjon riasztó spirált vagy elektromos párologtatót.

• Kiváló természetes szúnyogriasztó a macskamenta, a citromfű és a levendula. Ezeknek illóolaja párologtatva vagy akár az elültetett növény biztos védelmet nyújt a vérszívó ellen.