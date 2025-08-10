5 órája
Segítség szúnyog- és kullancstámadás esetén
Eső meleg, meleg, eső elég változékony a nyári időjárásunk. Ez a kettősség valójában a szúnyogoknak és a kullancsoknak kedvez igazán. S a vérszívók bárhol és bármilyen alkalmat megragadnak, hogy lakmározzanak belőlünk. A Szent Pantaleon Kórház összegyűjtötte, hogyan is tudunk ellenük védekezni, illetve mit tegyünk, ha ebben már kudarcot vallottunk
A nyár nemcsak a napsütés, hanem a vérszívók szezonja is. Ebben a nagy hőségben fontos, hogy odafigyeljünk magunkra, viszont ezt a kullancsok és szúnyogok sem könnyítik meg nekünk. A Szent Pantaleon kórház javasalatait és tanácsait tesszük az alábbiakban közzé. Kezdjük a szúnyogcsípésekkel. Jelei: apró, piros, viszkető pötty, gyorsan jelentkezik az égő érzés.
Hogyan kezelhetjük a szúnyogcsípést?
- Hideg borogatás: csillapítja a viszketést.
- Antihisztaminos krém vagy hűsítő, csípésre való gél (pl. kalamin tartalmú).
- Ne vakarjuk a fertőzésveszély miatt!
Mikor forduljunk orvoshoz?
- Ha a környező bőr pirosan terjed, láz, fejfájás, izomfájdalom, duzzadt nyirokcsomók jelentkeznek.
Mit csináljunk a kullancscsípés esetén?
• Jelei: apró pont, gyakran nem viszket, a kullancs egy kis dudorként maradhat benn.
• Azonnali teendő: Csipesz vagy kullancskiszedő hurok segítségével fogjuk meg a fejénél, egyenesen húzva távolítsuk el. Ne csavarjuk meg, különben leszakadhat a feje és a bőrben maradhat!
- A kihúzott kártevőt zárjuk kis dobozba vagy zacskóba, hogy szükség esetén azonosítható legyen.
Mikor forduljunk orvoshoz?
- Ha 3–30 nap múlva vándorló, kokárdára hasonlító bőrelváltozás jelenik meg.
- Láz, fejfájás, izom és ízületi fájdalom, levertség esetén.
Hogyan védekezhetünk otthon a vérszívók ellen?
- Állítsa fejjel lefelé a vödröket, talicskákat, gyermekjátékokat – ne álljon bennük víz!
- Cserélje rendszeresen az állatok itatóvizét!
- Fedje le az esővízgyűjtő hordókat sűrű hálóval!
- Ügyeljen az ereszcsatornák és árkok tisztaságára, hogy ne pangjon a víz bennük!
- Nyírja a füvet, valamint ritkítsa meg a sűrű, árnyékos növényzetet!
Személyes védekezés
Bőrre: DEET vagy picaridin tartalmú rovarriasztó, amit mindig a címke szerint használjunk – ismételje meg 4–6 óránként.
• Ruházat: hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú ing, világos színű és sűrűszövésű anyag.
• Szabadtéri eszközök: teraszon használjon riasztó spirált vagy elektromos párologtatót.
• Kiváló természetes szúnyogriasztó a macskamenta, a citromfű és a levendula. Ezeknek illóolaja párologtatva vagy akár az elültetett növény biztos védelmet nyújt a vérszívó ellen.
• A kullancsok ellen biztos választás lehet a páfrány, a zsálya, a rozmaring, a körömvirág, a macskamenta vagy a levendula, ráadásul az eukaliptuszolaj a védelem mellett a kullancs eltávolításában is segíthet.