Vérszívók támadása

Segítség szúnyog- és kullancstámadás esetén

Eső meleg, meleg, eső elég változékony a nyári időjárásunk. Ez a kettősség valójában a szúnyogoknak és a kullancsoknak kedvez igazán. S a vérszívók bárhol és bármilyen alkalmat megragadnak, hogy lakmározzanak belőlünk. A Szent Pantaleon Kórház összegyűjtötte, hogyan is tudunk ellenük védekezni, illetve mit tegyünk, ha ebben már kudarcot vallottunk

Fekete Györgyi

A  nyár nemcsak a napsütés, hanem a vérszívók szezonja is. Ebben a nagy hőségben fontos, hogy odafigyeljünk magunkra, viszont  ezt a kullancsok és szúnyogok sem könnyítik meg nekünk. A Szent Pantaleon kórház javasalatait és tanácsait tesszük az alábbiakban közzé. Kezdjük a szúnyogcsípésekkel.  Jelei: apró, piros, viszkető pötty, gyorsan jelentkezik az égő érzés. 

vérszívók
A vérszívók hozzátartoznak ugyan a nyárhoz, de igyekszünk ellenük védekezni Fotó: Photoroyalty

Hogyan kezelhetjük a szúnyogcsípést?  

  • Hideg borogatás: csillapítja a viszketést.
  •  Antihisztaminos krém vagy hűsítő, csípésre való gél (pl. kalamin tartalmú).
  •  Ne vakarjuk a fertőzésveszély miatt!

 Mikor forduljunk orvoshoz?

  • Ha a környező bőr pirosan terjed, láz, fejfájás, izomfájdalom, duzzadt nyirokcsomók jelentkeznek.

Mit csináljunk a kullancscsípés esetén?

• Jelei: apró pont, gyakran nem viszket, a kullancs egy kis dudorként maradhat benn.

• Azonnali teendő:  Csipesz vagy kullancskiszedő hurok segítségével fogjuk meg a fejénél, egyenesen húzva távolítsuk el. Ne csavarjuk meg, különben leszakadhat a feje és a bőrben maradhat!

  •  A kihúzott kártevőt zárjuk kis dobozba vagy zacskóba, hogy szükség esetén azonosítható legyen. 

Mikor forduljunk orvoshoz?

  •  Ha 3–30 nap múlva vándorló, kokárdára hasonlító bőrelváltozás jelenik meg.
  •  Láz, fejfájás, izom  és ízületi fájdalom, levertség esetén.
Malaria,Infected,Mosquito,Bite.,Leishmaniasis,,Encephalitis,,Yellow,Fever,,Dengue,,Malaria
Fotó: nechaevkon

Hogyan védekezhetünk otthon a vérszívók ellen?

  •   Állítsa fejjel lefelé a vödröket, talicskákat, gyermekjátékokat – ne álljon bennük víz!
  •  Cserélje rendszeresen az állatok itatóvizét!
  •  Fedje le az esővízgyűjtő hordókat sűrű hálóval! 
  •  Ügyeljen az ereszcsatornák és árkok tisztaságára, hogy ne pangjon a víz bennük!
  •  Nyírja a füvet, valamint ritkítsa meg a sűrű, árnyékos növényzetet!

 Személyes védekezés

Bőrre: DEET  vagy picaridin tartalmú rovarriasztó, amit mindig a címke szerint használjunk – ismételje meg 4–6 óránként.

• Ruházat: hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú ing, világos színű és sűrűszövésű anyag.

• Szabadtéri eszközök: teraszon használjon riasztó spirált vagy elektromos párologtatót.

• Kiváló természetes szúnyogriasztó a macskamenta, a citromfű és a levendula. Ezeknek illóolaja párologtatva vagy akár az elültetett növény biztos védelmet nyújt a vérszívó ellen.

• A kullancsok ellen biztos választás lehet a páfrány, a zsálya, a rozmaring, a körömvirág, a macskamenta vagy a levendula, ráadásul az eukaliptuszolaj a védelem mellett a kullancs eltávolításában is segíthet.

 

 

