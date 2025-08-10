Kulcs
6 órája
A hétköznapi hősök segítségét várják!
2025. augusztus 12-én, kedden 14:30 és 17:00 óra között véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Kulcson, a Faluházban (Kossuth Lajos utca 85.).
A szervezők hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni. Szeretettel várnak minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú, egészséges felnőttet, aki segíteni szeretne. Fontos, hogy a véradáshoz fényképes igazolvány és TAJ-kártya is szükséges.
