A hétköznapi hősök segítségét várják!

A szervezők hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni. Szeretettel várnak minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú, egészséges felnőttet, aki segíteni szeretne. Fontos, hogy a véradáshoz fényképes igazolvány és TAJ-kártya is szükséges.

Véradás – egy csepp segítség, három életért!

Forrás: Kulcs község Facebook oldala