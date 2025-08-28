Váratlanul bejelentették, elmarad az autós fesztivál Dunaújvárosban

A tervek szerint szombaton Dunaújvárosba az alsó Duna-partra látogatott volna az ország legújabb autós fesztivál sorozata a RedlinerZ szervezésében, ahol a legvagányabb luxuskocsik és legkomolyabb épített járművek találkoznak. Mint írják, az aszfaltba égett gumi illata, a tuningolt motorok bőgése és a kellemes zenei basszusok, ez az életérzésük. Azonban az esemény közösségi oldalán váratlanul bejelentették, a show elmarad. A közleményben arról tájékoztatnak, hogy váratlan külső okok miatt nem rendezik meg az eseményt. Egyúttal meg is jelölték a pótlás dátumát, ami október 11. szombat lesz.

Fotó: Zsákai Balázs/RedlinerZ Facebook-oldala